"Нет сил сказать прощай": в Крыму от COVID-19 умерла мать Ахтема Сеитаблаева (фото)

Субие ханум Налбандова была педагогом, певицей и ведущей первой телевизионной детской крымскотатарской передачи.

Мать украинского режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева Субие ханум Налбандова умерла в оккупированном Крыму. Об этом сообщил сам режиссер в своем Facebook.

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Ахтем Сеитаблаев опубликовал трогательный пост, который сопроводил совместным снимком с матерью.

"Мама, нет сил сказать "прощай". До встречи… Люблю, люблю, люблю", — написал украинский режиссер в своем Facebook.

[ + – ] Ахтем Сеитаблаев

О трагедии в семье украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Субие ханум Налбандова в возрасте 83 лет скончалась в оккупированном Крыму. Рефат Чубаров отметил, что крымскотатарский народ после смерти матери Сеитаблаева потерял писательницу, педагога, певицу, автора и ведущую первой телевизионной детской крымскотатарской передачи.

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"От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования Ахтему Сеитаблаеву в связи с невосполнимой потерей матери, а также всем родным, близким и коллегам Субие ханум Налбандовой. Света и добрая память о Субие ханум Налбандовой всегда будет сохраняться крымскотатарским народом", — добавил Чубаров в Facebook.

Известная крымская журналистка и замгендиректора студии Qaradeniz production Лиля Буджурова сообщила, что 83-летняя мать Ахтема Сеитаблаева Субие ханум Налбандова скончалась в Крыму от коронавирусной инфекции.

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