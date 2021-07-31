"Нет сил сказать прощай": в Крыму от COVID-19 умерла мать Ахтема Сеитаблаева (фото)
Субие ханум Налбандова была педагогом, певицей и ведущей первой телевизионной детской крымскотатарской передачи.
Мать украинского режиссера и актера Ахтема Сеитаблаева Субие ханум Налбандова умерла в оккупированном Крыму. Об этом сообщил сам режиссер в своем Facebook.
Ахтем Сеитаблаев опубликовал трогательный пост, который сопроводил совместным снимком с матерью.
"Мама, нет сил сказать "прощай". До встречи… Люблю, люблю, люблю", — написал украинский режиссер в своем Facebook.
О трагедии в семье украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Субие ханум Налбандова в возрасте 83 лет скончалась в оккупированном Крыму. Рефат Чубаров отметил, что крымскотатарский народ после смерти матери Сеитаблаева потерял писательницу, педагога, певицу, автора и ведущую первой телевизионной детской крымскотатарской передачи.Важно
"От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования Ахтему Сеитаблаеву в связи с невосполнимой потерей матери, а также всем родным, близким и коллегам Субие ханум Налбандовой. Света и добрая память о Субие ханум Налбандовой всегда будет сохраняться крымскотатарским народом", — добавил Чубаров в Facebook.
Известная крымская журналистка и замгендиректора студии Qaradeniz production Лиля Буджурова сообщила, что 83-летняя мать Ахтема Сеитаблаева Субие ханум Налбандова скончалась в Крыму от коронавирусной инфекции.Важно
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