"Немає сил сказати прощавай": в Криму від COVID-19 померла мати Ахтема Сеітаблаєва (фото)

Субіе ханум Налбандова була педагогом, співачкою і ведучою першої телевізійної дитячої кримськотатарської передачі.

Мати українського режисера і актора Ахтема Сеітаблаєва Субіе ханум Налбандова померла в окупованому Криму. Про це повідомив сам режисер в своєму Facebook.

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Ахтем Сеітаблаєв опублікував зворушливий пост, який супроводжував спільним знімком з матір'ю.

"Мама, немає сил сказати "прощавай". До зустрічі ... Люблю, люблю, люблю", — написав український режисер у своєму Facebook.

[ + – ] Ахтем Сеітаблаєв

Про трагедію в родині українського режисера Ахтема Сеітаблаєва написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Субіе ханум Налбандова у віці 83 років померла в окупованому Криму. Рефат Чубаров зазначив, що кримськотатарський народ після смерті матері Сеітаблаєва втратив письменницю, педагога, співачку, автора і ведучу першої телевізійної дитячої кримськотатарської передачі.

"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу і себе особисто висловлюю щирі співчуття Ахтему Сеітаблаєву в зв'язку з непоправною втратою матері, а також усім рідним, близьким і колегам Субіе ханум Налбандової. Світла і добра пам'ять про Субіе ханум Налбандову завжди буде зберігатися кримськотатарським народом", — додав Чубаров в Facebook.

Відома кримська журналістка і заступник гендиректора студії Qaradeniz production Ліля Буджурова повідомила, що 83-річна мати Ахтема Сеітаблаєва Субіе ханум Налбандова померла в Криму від коронавірусної інфекції.

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