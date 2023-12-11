Маленькая Елизавета и корги: как выглядели архивные рождественские открытки королевской семьи (фото)

Королевская семья Великобритании имеет традицию ежегодно перед зимними праздниками отправлять открытки с фотографиями представителей монархии.

Обнародованы архивные рождественские открытки королевской семьи Великобритании. Снимками делится Royal Collection Trust в Instagram.

Отправлять рождественские открытки с любимыми семейными фотографиями является традицией в королевской семье. В этом году король Чарльз III и королева Камилла уже представили свою открытку с кадром, сделанным в день коронации 6 мая 2023 года.

Принц Уильям с Кейт Миддлтон также показали официальный портрет с тремя детьми.

А теперь Royal Collection Trust предлагает вернуться в историю и вспомнить, какими открытки были раньше.

На первом черно-белом кадре появилась молодая королева Елизавета II с маленьким принцем Чарльзом в 1949 году. На втором — портрет, сделанный в Букингемском дворце в декабре 1938 года, короля Георга VI с женой возле дочерей Елизаветы и Маргарет и корги Дуки.

"С наилучшими пожеланиями на Рождество и Новый Год", — обратились к сторонникам представители монархии.

Архивные рождественские открытки

Напомним, король Чарльз ІІІ нарушил традицию покойной королевы Елизаветы II.

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