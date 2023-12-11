Король Чарльз III нарушил традицию покойной матери

Монарх назначил руководителем королевского медицинского дома сторонника альтернативной медицины. В свое время его мать, Елизавета II, хоть и пользовалась гомеопатией, но отдавала препочтение доказательной медицине.

Related video

Британский монарх Чарльз III нарушил традицию покойной Елизаветы II и назначил на должность королевского медицинского дома, утвержденной его матерью, 71-летнего доктора Майкла Диксона, который является поклонником гомеопатии и христианских целителей, пишет The Sunday Times.

В прошлом этот пост занимал специалист по желудочно-кишечному тракту, профессор нефрологии и бывший президент Королевского колледжа врачей сэр Хью Томас, назначенный сюда в 2005 году и позже посвященный в рыцари.

Диксон был частью команды, которая заботилась о принцессе Уэльской Кейт во время ее беременности и рождения принцессы Шарлотты в 2015 году и принца Луи три года спустя, а также преподавал в качестве профессора желудочно-кишечной генетики в Имперском колледже Лондона.

Доктор Майкл Диксон Фото: Википедия

Продолжая работать два дня в неделю в кабинете врача общей практики Национальной службы здравоохранения в Девоне, доктор Диксон написал статьи, в которых рекомендовал христианское исцеление хронически больных, а также утверждал, что "эффекты гомеопатии могут быть реальными".

Важно

Клин клином. Как на свет появилась гомеопатия

Хотя гомеопатия раньше была доступна в Национальной системе здравоохранения в некоторых регионах, ее отменили в 2017 году.

В прошлом Чарльз выражал свою открытость к дополнительным методам лечения, в том числе заявил Всемирной организации здравоохранения в 2006 году, что правительству необходимо "отказаться от традиционного мышления", когда дело касается лекарств.

Букингемский дворец уже сделал свое заявление по поводу Диксона:

"Его позиция заключается в том, что дополнительные методы лечения могут сочетаться с традиционными методами лечения, если они безопасны, уместны и основаны на фактических данных".

Эдзард Эрнст, академический врач на пенсии и автор книги "Чарльз, альтернативный принц", говорил в интервью, что новый монарх проявляет большой интерес к альтернативной медицине" и хочет использовать ее как можно больше в Национальной системе здравоохранения на государственном уровне и в медицине во всем мире.

Хотя Чарльза иногда считают единственным из членов королевской семьи, который придерживается альтернативных точек зрения, он не первый человек в своей семье, экспериментировавший с дополнительными методами лечения, включая гомеопатию.

После восшествия на престол покойная королева Елизавета II стала покровительницей Королевской лондонской гомеопатической больницы, которая позже была переименована в Королевскую лондонскую больницу интегрированной медицины, а руководитель учреждения, врач-гомеопат Питер Фишер работал в качестве главного доктора монарха более десяти лет. Однако королева никогда не делала никаких заявлений о гомеопатии или каком-либо виде лечения.

Согласно веб-сайту Национальной службы здравоохранения: "Гомеопатия — это "лечение", основанное на использовании сильно разведенных веществ, которые, по утверждению практикующих врачей, могут заставить организм исцелиться самостоятельно. В отчете Комитета по науке и технологиям Палаты общин 2010 года о гомеопатии говорится, что гомеопатические лекарства действуют не лучше, чем плацебо:

"В 2017 году Национальная служба здравоохранения Англии заявила, что больше не будет финансировать гомеопатию в Национальной системе здравоохранения, поскольку отсутствие каких-либо доказательств ее эффективности не оправдывает затраты. Это было подтверждено решением Высокого суда в 2018 году".

Ранее Фокус писал, что короля Чарльза III раскритиковали из-за траты денег.