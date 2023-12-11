С огромным медведем и в невидимом боди: Бьянка Цензори снова отличилась нарядом на публике

Девушка вместе с мужем посетила выставку-ярмарку в Майами.

Выдержав паузу после скандальных каникул в Италии, 28-летняя жена рэпера Канье Уэста, Бьянка Цензори, снова вернулась к своему любимому стилю одежды, который можно охарактеризовать как эпатаж, провокация и максимум тела. Знаменитость вместе со своим супругом посетила ярмарку Art Basel в Майами, выбрав для этого наряд, тут же привлекший внимание публики, пишет Daily Mail.

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Бьянка надела телесное боди, которое полностью сливалось с цветом ее кожи, проигнорировав бюстгальтер и дополнив образ меховой шапкой, прозрачными туфлями на каблуке, а в руках держала огромного плюшевого медведя.

Ее супруг с ног до головы оделся в белое, а голову замотал белой тряпкой. На спине рубашки Канье красовался черный логотип Bundesadler (Федеральный орел), символизирующий Федеративную Республику Германия. Свой наряд он дополнил черными носками-обувью.

Несмотря на недавние слухи о том, что в семье не все гладко, Цензори и Уэст выглядели расслабленными и довольными.

Пока Канье и его жена были в Майами, дети Уэста, похоже, пренебрегли Бьянкой во время празднования Рождества. Ким Кардашьян, бывшая жена рэпера, поделилась видеороликами, демонстрирующими пряничные домики их четырех детей, с именами членов семьи.

И хотя имя "Йе" (новое имя Канье) было указано, имя его жены не появилось ни на одной фотографии. Как известно, Бьянка тоже не в восторге от Ким.

На пряничном домике Ким Кардашьян нет имени Бьянки Фото: Instagram/Kim Kardashian

Недавно Цензори заявила, что будет защищать мужа от обвинений в антисемитизме, несмотря на то, что скандальный рэпер, похоже, снова шатает эту тему в новой песне. В Дубае он исполнил свой свежий трек Vultures вместе с Lil Durk и Ty Dolla $ign, где есть слова "Как я могу быть антисемитом?" Я только что тр*хнул еврейскую с*ку".

Бьянка считает, что слова ее мужа были "вырваны из контекста", а инсайдеры утверждают, что она отрицает обвинения в антисемитизме и расизме, выдвинутые против него.

"Она будет защищать Канье до конца времен. Она знает, что все вырывают из контекста. Она знает, что Канье не антисемит и определенно не расист", – утверждают люди из окружения пары, добавив, что муж и жена не читают того, что о них пишут в соцсетях.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори наконец увиделась с семьей и друзьями в Австралии.