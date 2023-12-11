Дочь "мамы" Верки Сердючки Инны Белоконь опубликовала новые фото со свадьбы

Дочь звездной мамы менее известна, однако поклонники с интересом следят с ее личной жизнью.

22-летняя дочь Инны Белоконь, более известной как "мамы "Верки Сердючки", Яна опубликовала новые снимки со своей свадьбы. Архивными кадрами девушка поделилась на своей странице в инстаграм.

Сделала она это по случаю первой маленькой годовщины брака с мужем — "Месяц как муж и жена", — подписала фотографию Яна Белоконь.

В карусели Яна показала два кадра, где она сама позирует в свадебном платье и с букетом в руках на фоне соснового леса. А уже на третьей фотографии она опубликовала совместное фото с мужем. Однако в это время избранник Яны стоит спиной к камере.

Стоит отметить, что свадьбу пара отпраздновала в начале ноября 2023 года. Свадебными снимками с празднований поделилась звездная мама Ирина Белоконь.

На фото она показала дочь и зятя, одна в подробности вдаваться не захотела.

Дочь Инны Белоконь Яна Дочь Инны Белоконь Яна Дочь Инны Белоконь Яна

Также Инна показала редкое фото с дочкой и своим мужем с которым в браке уже более 30 лет. И хоть ей приписывают роман с ее коллегой по сцене Андреем Данилко на свадьбе Инна была с мужем Олегом.

А вот пригласили ли на церемонию Андрея Данилко не известно. Эта информация так и не проникла в общество.

Что касается дочерей Ирины Яны. О ней известно не много. Ранее в сети была информация, что девушка училась за границей. Сейчас же на странице девушки в инстаграм написано приглашение в магазин разливного пива в Киеве. Очевидно девушка вместе с мужем планируют стать предпринимателями и начали с пивной лавки.

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