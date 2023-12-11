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Стиль жизни

Дочь "мамы" Верки Сердючки Инны Белоконь опубликовала новые фото со свадьбы

Дочь звездной мамы менее известна, однако поклонники с интересом следят с ее личной жизнью.
Фото: Іnstagram.com/makohonyana_/ та belokoninnaviktorovna/ | Дочь "мамы" Верки Сердючки Инны Белоконь опубликовала новые фото со свадьбы

Дочь звездной мамы менее известна, однако поклонники с интересом следят с ее личной жизнью.

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22-летняя дочь Инны Белоконь, более известной как "мамы "Верки Сердючки", Яна опубликовала новые снимки со своей свадьбы. Архивными кадрами девушка поделилась на своей странице в инстаграм.

Сделала она это по случаю первой маленькой годовщины брака с мужем — "Месяц как муж и жена", — подписала фотографию Яна Белоконь.

В карусели Яна показала два кадра, где она сама позирует в свадебном платье и с букетом в руках на фоне соснового леса. А уже на третьей фотографии она опубликовала совместное фото с мужем. Однако в это время избранник Яны стоит спиной к камере.

Стоит отметить, что свадьбу пара отпраздновала в начале ноября 2023 года. Свадебными снимками с празднований поделилась звездная мама Ирина Белоконь.

На фото она показала дочь и зятя, одна в подробности вдаваться не захотела.

Дочь Инны Белоконь Яна Fullscreen
Дочь Инны Белоконь Яна
Дочь Инны Белоконь Яна Fullscreen
Дочь Инны Белоконь Яна
Дочь Инны Белоконь Яна Fullscreen
Дочь Инны Белоконь Яна
Дочь Инны Белоконь Яна
Дочь Инны Белоконь Яна
Дочь Инны Белоконь Яна

Также Инна показала редкое фото с дочкой и своим мужем с которым в браке уже более 30 лет. И хоть ей приписывают роман с ее коллегой по сцене Андреем Данилко на свадьбе Инна была с мужем Олегом.

А вот пригласили ли на церемонию Андрея Данилко не известно. Эта информация так и не проникла в общество.

Что касается дочерей Ирины Яны. О ней известно не много. Ранее в сети была информация, что девушка училась за границей. Сейчас же на странице девушки в инстаграм написано приглашение в магазин разливного пива в Киеве. Очевидно девушка вместе с мужем планируют стать предпринимателями и начали с пивной лавки.

Напомним, звезда сериала "Женский доктор" оказалась в реанимации. Состояние актрисы тяжелое.