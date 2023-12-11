Дочка "мами" Вєрки Сердючки Інни Білоконь опублікувала нові фото з весілля

Донька зіркової мами менш відома, однак шанувальники з цікавістю слідкують з її особистим життям.

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22-річна донька Інни Білоконь, більш відомої як "мами" Вєрки Сердючки", Яна опублікувала нові знімки зі свого весілля. Архівними кадрами дівчина поділилася на своїй сторінці в інстаграм.

Зробила вона це з нагоди першої маленької річниці шлюбу з чоловіком — "Місяць як чоловік і дружина", — підписала світлину Яна Білоконь.

У каруселі Яна показала два кадри, де вона сама позує у весільній сукні та з букетов в руках на фоні соснового лісу. А вже на третій фотографії вона опублікувала спільне фото з чоловіком. Однак у цей час обранець Яни стоїть спиною до камери.

Варто відзначити, що весілля пара відсвяткувала на початку листопада 2023 року. Весільними знімками з святкувань поділилася зіркова мама Ірина Білоконь.

На фото вона показала доньку та зятя, одна у подробиці вдаватися не захотіла.

Дочка Інни Білоконь Яна Дочка Інни Білоконь Яна Дочка Інни Білоконь Яна

Також Інна показал рідкісне фото з донькою та своїм чоловіком з яким у шлюбі вже понад 30 років. І хоч їй приписують роман з її колегою по сцені Андрієм Данилком на весіллі Інна була з чоловіком Олегом.

А от чи запросили на церемонію Андрія Данилка не відомо. Ця інформація так і не проникла в суспільство.

Щодо доньк Ірини Яни. Про неї відомо не багато. Раніше в мережі була інформація, що дівчина вчилася за кордоном. Зараз же на сторінці дівчини в інстаграм написано запрошення в магазин розливного пива в Києві. Вочевидь дівчина разом з чоловіком планують стати підприємцями і розпочали з пивної лавки.

Нагадаємо, зірка серіалу "Жіночий лікар" опинилася в реанімації. Стан акторки тяжкий.