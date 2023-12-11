Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Дочка "мами" Вєрки Сердючки Інни Білоконь опублікувала нові фото з весілля

Донька зіркової мами менш відома, однак шанувальники з цікавістю слідкують з її особистим життям.
Фото: Іnstagram.com/makohonyana_/ та belokoninnaviktorovna/ | Дочка "мами" Вєрки Сердючки Інни Білоконь опублікувала нові фото з весілля

Донька зіркової мами менш відома, однак шанувальники з цікавістю слідкують з її особистим життям.

Related video

22-річна донька Інни Білоконь, більш відомої як "мами" Вєрки Сердючки", Яна опублікувала нові знімки зі свого весілля. Архівними кадрами дівчина поділилася на своїй сторінці в інстаграм.

Зробила вона це з нагоди першої маленької річниці шлюбу з чоловіком — "Місяць як чоловік і дружина", — підписала світлину Яна Білоконь.

У каруселі Яна показала два кадри, де вона сама позує у весільній сукні та з букетов в руках на фоні соснового лісу. А вже на третій фотографії вона опублікувала спільне фото з чоловіком. Однак у цей час обранець Яни стоїть спиною до камери.

Варто відзначити, що весілля пара відсвяткувала на початку листопада 2023 року. Весільними знімками з святкувань поділилася зіркова мама Ірина Білоконь.

На фото вона показала доньку та зятя, одна у подробиці вдаватися не захотіла.

Дочка Інни Білоконь Яна Fullscreen
Дочка Інни Білоконь Яна
Дочка Інни Білоконь Яна Fullscreen
Дочка Інни Білоконь Яна
Дочка Інни Білоконь Яна Fullscreen
Дочка Інни Білоконь Яна
Дочка Інни Білоконь Яна
Дочка Інни Білоконь Яна
Дочка Інни Білоконь Яна

Також Інна показал рідкісне фото з донькою та своїм чоловіком з яким у шлюбі вже понад 30 років. І хоч їй приписують роман з її колегою по сцені Андрієм Данилком на весіллі Інна була з чоловіком Олегом.

А от чи запросили на церемонію Андрія Данилка не відомо. Ця інформація так і не проникла в суспільство.

Щодо доньк Ірини Яни. Про неї відомо не багато. Раніше в мережі була інформація, що дівчина вчилася за кордоном. Зараз же на сторінці дівчини в інстаграм написано запрошення в магазин розливного пива в Києві. Вочевидь дівчина разом з чоловіком планують стати підприємцями і розпочали з пивної лавки.

Нагадаємо, зірка серіалу "Жіночий лікар" опинилася в реанімації. Стан акторки тяжкий.