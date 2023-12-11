В Дубае продали самый дорогой пентхаус в мире, который даже еще не построен

Пентхаус, проданный за 136 миллионов долларов, расположится на знаменитом острове Палм-Джумейра.

Всего через несколько месяцев после того, как недостроенная квартира установила рекорд самого дорогого пентхауса в Дубае, подоспел другой объект недвижимости, чтобы "украсть" этот титул. В Дубае, на острове Палм-Джумейра, продали пентхаус за 136 миллионов долларов, установив рекорд. По иронии судьбы, эти апартаменты еще не существуют. Об этом пишет Architectural Digest.

Новым рекордсменом является объект площадью 22 000 квадратных футов, венчающий Como Residences, 71-этажную башню, которая в настоящее время находится в стадии строительства. Пентхаус, который в буквальном смысле этого слова, будет находиться над облаками, продан чуть более чем за 136 миллионов долларов (500 миллионов дирхамов ОАЭ), что на 21 миллион долларов больше, чем у предыдущего обладателя титула. Хотя покупатель не был раскрыт, таблоиды описывают его, как выходца из Восточной Европы.

После завершения Como Residences поднимется на 984 фута (300 метров) над искусственным архипелагом Палм-Джумейра.

Так будет выглядеть небоскреб Como Residences

Квартиры в новом небоскребе будут разными. В некоторых будет две спальни, в некоторых –семь. Стоимость апартаментов будет стартовать от 5,7 миллиона долларов, а знаковый пентхаус будет включать в себя пять спален, панорамный бассейн на 260 градусов и виды на такие достопримечательности Дубая, как Бурдж- Халифа, Бурдж-эль-Араб и сам Дубай, а также его стоянку яхт.

Удобства для всех арендаторов включают частный пляж, 82-футовый плавательный бассейн и пейзажный бассейн. Ожидается, что строительство башни будет завершено в 2027 году.

Самый дорогой пентхаус в Дубае известен как сделка "вне плана", то есть продажа квартир в еще строящихся зданиях, которая становится все более популярной в Дубае.

"В последние годы наблюдается нехватка готовых к заселению объектов недвижимости премиум-класса в Дубае, что подталкивает как инвесторов, так и конечных пользователей к вариантам продажи на этапе строительства", — объясняет Даниэль Хади, генеральный директор Engel & Völkers в Дубае.

Так будет выглядеть небоскреб Como Residences Фото: Nakheel COMO Residences The Palm Dubai

Этот сдвиг, по его мнению, в первую очередь связан с растущим спросом Дубая на элитную недвижимость, что также вдохновило застройщиков повысить стандарты роскошной жизни.

Девелоперы все активнее повышают качество, дизайн и набор удобств, что приводит к резкому увеличению количества сверхроскошных объектов недвижимости, недоступных на существующем рынке.

"Текущая ситуация на рынке предполагает, что продажа объектов на стадии строительства — это путь вперед для взыскательных покупателей, стремящихся приобрести действительно исключительную и уникальную недвижимость", — добавляет Хади.

Напомним, ранее в Нью-Йорке показали самый высокий и роскошный пентхаус мегаполиса.