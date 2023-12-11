Илон Маск появился на публике с сыном от Граймс (фото)

Х родился весной 2020 года и стал первым общим ребенком предпринимателя и певицы.

52-летний американский миллиардер Илон Маск появился на публике с сыном Х. Об этом пишет Page Six.

Основатель Tesla привел 3-летнего X Æ A-Xii на футбольный матч армии и флота посреди скандальной борьбы за опеку со своей бывшей возлюбленной, певицей Граймс, 35.

Малыш сидел на плечах отца, когда они наблюдали, как армейские Черные Рыцари одержали победу, обыграв мичманов ВМС со счетом 11-17.

Когда бизнесмена спросили, за какую команду он болеет, Маск ответил: "Армия".

Илон Маск с сыном

Илон Маск и его трехлетний наследник улыбались, когда они гуляли вокруг стадиона Gillette в Массачусетсе во время редкого совместного публичного появления.

Малыш, одетый в пару джинсов с зелено-черной фланелевой кофточкой, держался за лицо своего папы, чтобы сохранить равновесие. Маск тем временем был в серой футболке и синем жакете.

Выход бизнесмена с Х произошел после того, как Маск и певица Граймс начали спорить из-за родительских прав на их первенца, а также на его брата и сестру — Техно Механикуса (Тау) и Эксу Дарк Сидерель, которую зовут Y.

Илон Маск и Граймс Фото: Getty Images

Напомним, Илон Маск взял трехлетнего сына на Формулу-1.

Также Фокус писал о противоречивых высказываниях Илона Маска относительно войны в Украине.