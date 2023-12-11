Клаудия Шиффер, Дженнифер Энистон и другие звезды, которые делят дома с привидениями

В этих домах знаменитостей с привидениями присутствовали совершенно неожиданные соседи по комнате: от дружелюбных призраков до тех, что доставляли неудобства.

Диснеевский фильм "Особняк с привидениями" с Лакитом Стэнфилдом и Оуэном Уилсоном в главных ролях, который вышел летом 2023 года, основан на популярном аттракционе тематического парка. И если фильм представляет собой забавный и вымышленный взгляд на жизнь с духами и противостояние им, некоторые голливудские звезды утверждают, что столкнулись с реальной призрачной проблемой. Об этом пишет People.

Кортни Кокс

Во время выступления в марте 2022 года в эфире Jimmy Kimmel Live Кортни Кокс рассказала о паранормальных явлениях (и предшествовавших им предупреждениях) в доме, которым она когда-то владела, в районе Лорел-Каньон в Лос-Анджелесе.

Кортни Кокс Фото: Getty Images

По словам Кокс, первое предупреждение поступило от легендарной певицы Кэрол Кинг , которая ранее владела этим домом.

"Итак, Кэрол Кинг пришла ко мне домой и сказала, что в доме было привидение. И я такая: "Да, неважно", — актриса призналась, что хоть тогда она легкомысленно отнеслась к предупреждению, но потом ей о призраке рассказали и ее друзья.

"Мои друзья рассказывали, что сталкивались с женщиной, которая сидела на краю кровати", — продолжила Кокс, хотя в то время она также отмахнулась от их опасений.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды не раздался звонок в дверь, и Кокс не открыла дверь "парню из UPS или типа того", который спросил ее: "Вы знаете, что в этом доме обитают привидения?". Кокс ответила: "Да, почему? Почему ты так думаешь?". На что водитель службы доставки ответил: "Потому что за тобой кто-то стоит".

Звезда сказала, что этого было достаточно, чтобы убедить ее раз и навсегда.

Октавия Спенсер

Октавия Спенсер рассказала о своей сверхъестественной соседке по комнате во время выступления на шоу Эллен ДеДженерес в декабре 2021 года .

Актриса рассказала ведущей, что выросла на вестернах и купила дом, принадлежавший человеку, работавшему в этом жанре. Спенсер приобрела дом в испанском стиле 1927 года на озере Толука в 2013 году и сказала, что призрак, который, по ее словам, пришел вместе с домом, является ее "защитником".

Октавия Спенсер

"Я люблю его, потому что он как бы сортирует плохих людей, которых там не должно быть. Он их выгоняет", — объяснила Спенсер.

"Если они останутся у меня дома, они потом не захотят возвращаться. Именно поэтому я знаю, что им здесь не место. Если вы человек, который принадлежит этому месту, все говорят: "О, у вас такое гостеприимно. Это так здорово. Вот что я чувствую по этому поводу", — Спенсер призналась, что она сталкивалась с тем, что нее сами по себе закрывались и открывались двери, а также гас и зажигался свет.

Бритни Спирс

Прежде чем продать свой дом на Голливудских холмах Бриттани Мерфи и ее мужу (оба умерли в этом доме в 2009 и 2010 годах соответственно), Бритни Спирс предположительно пережила потустороннее вторжение, о чем рассказала ее бывший визажист Джулианна Кэй в подкасте Talk About Britney в феврале 2021 года.

Бритни Спирс Фото: Getty Images

"У нее был дом на Сансет Плаза — и я просто хочу сказать, там было действительно странно. Мой друг провел ей лечение рейки после сумасшедшей вечеринки. Он ушел, и она клялась Богом, что он открыл какой-то портал духов или что-то в этом роде, и эти злые духи вошли… и они пытались, типа, столкнуть ее с лестницы или что-то безумное", — объяснила Кэй в подкасте.

"Все было настолько плохо, что она уехала в отель Casa del Mar, чтобы остаться там, и больше не вернулась домой. Она говорит: "Я знаю, ты подумаешь, что я сумасшедшая. Но я не сумасшедшая. Я знаю, что я видела и знаю, что чувствовала", — рассказала визажистка.

Хотя у Мерфи никогда не было никаких встреч с призраками, но она часто жаловалась мужу, что с домом что-то не так, как он рассказал незадолго до своей смерти в 2010 году.

Дженнифер Энистон

Когда Дженнифер Энистон впервые переехала в Лос-Анджелес, она снимала квартиру, в которой обитал призрак, который, по ее словам, ненавидел ее соседку по комнате.

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

"Внезапно все это начало происходить. Посудомоечная машина начинала работать, или кофеварка, или стереосистема просто включалась на полную громкость. И это было ужасно", — сказала актриса на шоу Джеймса Кордена.

По совету подруги Энистон попросила кого-нибудь прийти "убрать дом".

"У них был ладан, и они положили его в маленькое блюдце и вроде как начали говорить все эти вещи. И в первом же углу, в который она подошла, блюдечко треснуло. Когда мы добрались до очень толстой пепельницы 1975 года, которая стояла на столе, она тоже треснула и она попросила меня уйти. Тогда я действительно в это поверила. Ей пришлось говорить с призраком", — рассказала актриса.

Эксперт по призракам смог точно определить проблему после разговора с духом. "Призрак ненавидел мою соседку по комнате. А я съехала. Это было ужасно", — вспомнила актриса.

Дженна Буш Хагер

Дочь Джорджа и Лоры Буш рассказала, что слышала призраков, когда жила в Белом доме. Дженна Буш Хагер призналась на шоу Келли Кларксон, что она и ее сестра Барбара Буш проснулись от звонка телефона и услышали "фортепианную музыку 1920-х годов, доносящуюся из камина".

Дженна Буш Хагер

Дженна заверила напуганную Келли Кларксон , что призраки были музыкальны, а не злы, и "не причиняли вред".

Крис, Кендалл и Кайли Дженнер

Кендалл Дженнер рассказала в видеоролике Vogue на тему Хэллоуина 2018 года, что она и ее младшая сестра Кайли Дженнер пережили жуткие события в доме своей мамы.

Кендалл и Кайли Дженнер Фото: Getty Images

"Я верю в призраков. Не знаю, видела ли я их когда-нибудь, но мне приходилось сталкиваться с некоторыми довольно призрачными ситуациями. В доме, где живет моя мама, мы с Кайли всегда слышали шаги на крыше, когда никого не было дома. Душ Кайли постоянно включался, и мы никогда не знали почему. Так что да, я убеждена, что это был призрак", — призналась модель.

Мэттью МакКонахи

Во время интервью о фильме Мэттью МакКонахи 2009 года "Призраки бывших подружек" актер рассказал историю Мадам Блю, не очень дружелюбного духа, жившего в его доме в Голливуде.

Мэттью МакКонахи с женой Фото: Getty Images

"Она была там. Не похоже, что с ней будет очень весело находиться в моем доме, поэтому я пошел вперед и настоял на своем. Я открыл дверь и сказал: "Вы можете уходить, куда хотите, но я никуда не пойду". Неделями все, кто приходил в дом, говорили одно и то же: "В том коридоре кто-то есть", — вспоминал актер.

Эллен ДеДженерес

"Я видела призрака. Это было странно", — рассказала Эллен ДеДженерес во время интервью Мелиссе Маккарти в своем ток-шоу.

Эллен ДеДженерес Фото: Скриншот

"Я не видела ничего, что меня беспокоило. А потом моя мать увидела призрак. Это был мужчина, одетый в одежду начала века: шляпу и костюм-тройку", — призналась Эллен.

Майли Сайрус

Певица и ее семья провели ужасное время, живя в съемной квартире с привидениями в Лондоне.

Майли Сайрус Фото: Miley Cyrus/Instagram

"Мне снились действительно сумасшедшие сны и действительно страшные вещи, и однажды ночью моя младшая сестра — это звучит безумно, — но она стояла в душе, и внезапно я услышал ее крик. Я вбегаю туда, и вода каким-то образом она стала горячей. Ручка сама повернулась и кипяток ее ошпарил", — рассказала Майли Сайрус Elle UK.

По ее словам, она также видела маленького мальчика, сидящего на раковине и наблюдающего за теми, кто принимает душ, что было очень пугающе.

Звезда добавила, что ее мама, тетя и бывший муж Лиам Хемсворт пережили "сумасшедшие переживания" в квартире после инцидента в душе, и что в конце концов она почувствовала себя вынужденной найти другое место для проживания.

Лиа Мишель

"У меня действительно был призрак в старой квартире в Нью-Йорке", — вспоминала звезда сериала "Хор".

Лиа Мишель

Актриса вспомнила, как услышала "взрыв сверху", когда была на нижнем этаже квартиры, но ничего подозрительного не обнаружила.

Она добавила: "Я такая: "Это все в моей голове", и как только я это говорю, окно распахивается прямо передо мной. А потом я услышала, как кто-то поет в квартире".

Деми Ловато

"Мой дом в Техасе населен нелепыми привидениями. Не злой дух, а маленькая девочка. Думаю, ее зовут Эмили. Ко мне приходил медиум и охотники за привидениями, и они оба называли мне одно и то же имя, Эмили. Я столько раз видела ее, когда росла", — написала Деми Ловато в статье Buzzfeed в 2013 году.

Деми Ловато Фото: instagram.com/ddlovato

"Я верю, что каждый может настроиться на эту часть своего разума. Я думаю, что у меня действительно сильная связь с загробной жизнью. Когда я вхожу в комнату, я могу сказать, произошло ли там что-то или нет, или есть ли в отеле привидения", — призналась певица.

Джиджи Хадид

Модель признавалась, что у нее было много необъяснимого опыта со сверхъестественным в ролике Vogue на тему Хэллоуина в 2018 году.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

"Когда мы были детьми, мы жили в очень старом доме, и мне отвели чердак в качестве комнаты. Мы слышали этот странный звук в чулане, а потом спросили моего отца, и он сказал, что эта старушка всегда жила в доме. Мы убедили себя, что это была она, и разговаривали с ней", — говорила Джиджи.

Джессика Альба

В интервью 2008 года Джессика Альба рассказала Sydney Morning Herald , что на нее напал призрак, когда она спала в доме своей семьи, когда ей было 17 лет.

Джессика Альба Фото: Jessica Alba

"Я понятия не имела, что это было. Я чувствовала это давление и не могла встать, не могла кричать, не могла говорить, не могла ничего делать. Что-то сорвало с меня одеяло и я не могла встать с кровати. Как только мне это удалось – я закричала и побежала в комнату родителей. В старом доме моих родителей определенно что-то было. Они "очищали его", сжигали шалфей и все такое", — вспоминала актриса.

Люси Хейл

"У меня в доме привидение", — сказала Люси Хейл изданию Hollywood Teen'Zine в 2010 году, добавив, что ее кофеварка однажды включилась сама по себе в час ночи.

Люси Хейл

"Двери закрываются, не хлопают, но закрываются. А у меня в квартире есть датчик движения, который загорается, и клянусь, он загорается иногда, когда под ним ничего нет. И моя собака сильно лает. Я не чувствую угрозы, но меня это определенно пугает", — признавалась звезда сериала "Ривердейл".

Элисон Ханниган

"У меня в доме привидение. Я видела его пару месяцев назад", — сказала однажды Элисон Ханниган газете San Francisco Gate.

Элисон Ханниган

По словам звезды сериалов "Баффи – истребительница вампиров" и "Как я встретил вашу маму", она не думает, что это призрак того, кто там умер.

"В Лос-Анджелесе есть закон, согласно которому, когда вы покупаете дом, если там кто-то умер, они должны сообщить об этом. И никто этого не сделал. Так что я не знаю, почему он там. Но он очень дружелюбный. Моя подруга увидела его первой ночью. Она сказала: "Я не хочу вас тревожить, но я только что видела, как мужчина следовал за нами из дома". И я сказала: "Ну, по крайней мере, он джентльмен, он пропустил нас первыми". Позже той же ночью я увидела силуэт мужчины, стоящего в дверях ванной", Элисон подумала, что это ее муж, но он все это время спал рядом с ней.

Клаудия Шиффер

Бывшие жильцы, похоже, не могут расстаться с тюдоровским особняком, который Клаудия Шиффер и ее семья называют своим домом.

Клаудия Шиффер Фото: Instagram @claudiaschiffer

"У нас был медиум, и она сказала нам, что на самом деле все призраки в доме прекрасны. Никому не нужно бояться По сути, мы приветствуем всех призраков… Мы слышим скрипящие звуки и иногда происходят странные вещи, например, включается музыка", — рассказала она Architectural Digest.

Напомним, ранее Клаудия Шиффер показывала свой дом в английской деревне и рассказывала, как они с Мэттью Воном его приобрели.