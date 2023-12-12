Потап в аэропорту Дубая рассказал, куда отправляется дальше (фото)

После ряда скандалов, в частности, с вечеринкой с россиянами, музыкант признался, какая страна ждет его теперь.

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, почему возвращается в Испанию. Кадрами из аэропорта в ОАЭ музыкант делится в Instagram.

"После продуктивного времени в Дубае, с его множеством деловых встреч, видео-клипов, фотосессий и рекламных компаний, я отправляюсь в Барселону" — написал муж Насти Каменских.

Потап добавил, что Барселона и Мадрид — два культурных центра Испании, где проживает и работает много украинцев.

"За последнее время в Испании мы успешно реализовали несколько значительных видео и аудио-проектов, как на внутреннем рынке, так и в Украине", — рассказывает музыкант, добавив, что также активно занимается гуманитарной помощью украинцам.

Потап

Недавно Потап посетил Майами с Настей Каменских, где певица презентовала свою новую испаноязычную композицию. Перед этим рэпер был замечен неоднократно в Дубае, в частности, на вечеринке с россиянами. Несмотря на скандал в сети, музыкант не отреагировал на инцидент.

Тем временем Настя Каменских показалась дома.

"Зимние утра, несмотря на холод за окном, наполняют теплом изнутри", — написала артистка.

Настя Каменских

Напомним, Потапа заметили на вечеринке в компании россиян в Дубае.

Также Фокус писал о слухах относительно развода Потапа с Настей Каменских.