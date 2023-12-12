Принцесса Шарлотта примерила свитер за 36 евро (фото)

Наследница Кейт Миддлтон и принца Уильяма помогла фасовать подарки для малообеспеченных.

Принцесса Шарлотта появилась на публике в свитере за 36 евро. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Накануне принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с тремя наследниками, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, прибыла в местный волонтерский центр, где они фасовали рождественские подарки для малоимущих.

Единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон появилась в хлопковом свитере красного цвета бренда Cyrillus, цена которого составляет 36 евро (около 1400 грн). Также королевская наследница надела джинсовую юбку от того же бренда. Ее стоимость — 48 евро (примерно 1900 грн).

Волосы Шарлотта собрала в хвост, хотя обычно появляется на публике с распущенными.

Принцесса Шарлотта

Сама же принцесса Уэльская выбрала для появления светлый свитер и темные брюки.

Королевская семья формировала подарки для детей из множества вещей, купленных на деньги благотворителей, и упаковала подарочные пакеты в рамках акции "Рождественские пижамы".

Принцесса Уэльская Кейт с детьми

Напомним, принц Луи задул свечу принцессы Шарлотты во время рождественской службы в Вестминстерском аббатстве.

Также Фокус писал о совете, который Кейт Миддлтон дала своей единственной дочери.