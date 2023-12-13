Шестилетняя дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера дебютировала на красной дорожке

Девочка сыграла эпизодическую роль в фильме Купера "Маэстро".

48-летний американский актер и режиссер Брэдли Купер, который сейчас занят промо своего фильма "Маэстро", впервые вывел на красную дороджку на премьере в Лос-Анджелесе шестилетнюю дочь от супермодели Ирины Шейк Лею. Она сыграла эпизодическую роль в картине.

Леа выглядела очаровательно в платье Dolce & Gabbana с леопардовым принтом и блестящих золотых балетках. Ее образ дополнили оригинальная красно-черная сумочка через плечо и красный маникюр.

Девочка улыбалась фотографом и чувствовала себя уверенно, держа за руку знаменитого отца. Присутствующие отметили, что она очень похожа на Брэдли, особенно голубым цветом глаз и улыбкой.

Купер пришел на премьеру в темно-синем костюме-тройке, белой рубашке и черном галстуке. На ногах у него были черные туфли.

Лея с отцом на красной дорожке в Лос-Анджелесе Фото: Getty Images

По данным IMDb, Леа появляется в фильме как младшая версия персонажа Майи Хоук Джейми Бернштейн.

Ирины Шейк на мероприятии не было. Однако она поддержала отца своей дочери публикацией в соцсети, загрузив в сторис фото и видео. На фото – рекламный черно-белый постер "Маэстро", под которым она написала: "Поздравляю @maestrofilm, мы так гордимся папой и Леей". Во второй публикации запечатлен затылок Леи, когда она сидела в темном кинотеатре, а на экране светилось название "Lea Pictures", продюсерской компании Купера.

Ирина Шейк отметила, что гордится Купером и дочерью Фото: Скриншот

На звездном мероприятии Леа произвела фурор, позируя с известными знаменитостями. Так, она сфотографировалась с партнершей Брэдли по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой, которая выглядела шикарно в черном брючном костюме с блестящей серебряной вышивкой спереди.

Несколько недель назад Купер признался, что "потрясающе" провел время, работая со своей дочерью — своим единственным ребенком — над фильмом. Он даже дошел до того, что назвал роль Леи в фильме "ролью", а не "камео".

"Я бы не сказал, что это эпизодическая роль. Я бы не хотел проявлять к ней неуважение – это роль", – заявил он.

"Маэстро" – это картина, которая рассказывает о 30-летних отношениях кларнетиста Леонарда Бернстайна и его жены, родившей ему троих детей несмотря на то, что он был открытым геем. В биографической драме, которая будет транслироваться на Netflix в 2023 году, также снимались Кэри Маллиган в роли Фелиции Монтеалегре, жены лауреата премии "Тони", и Майя Хоук в роли Джейми Бернстайн, старшей дочери пары.

Изначально режиссировать фильм должен был Спилберг, но Купер сам попросил Стивена поручить ему эту задачу.

Ранее Фокус писал, что Брэдли Купер ответил на критику носа своего героя в фильме "Маэстро".