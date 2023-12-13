Ева Лонгория с сыном Сантьяго снялась для глянца (фото)

Звезда показала кадры своего роскошного поместья с бассейном и пальмами в Испании.

48-летняя американская актриса Ева Лонгория украсила обложку глянца со своим пятилетним сыном. Снимками знаменитость делится в Instagram с почти 10 млн подписчиков.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" и ее первенец Сантьяго стали героями нового выпуска Hola.

"Марбелья, мой дом вдали от дома. Большое спасибо @holacom за эту замечательную обложку и @nicoedesign с командой за то, что сделали этот дом домом. Нико, ты построил дом моей мечты! Твой талант невероятный, спасибо!" — написала Лонгория.

На обложке глянца пятилетний Сантьяго позировал на коленях своей звездной мамы в их испанском поместье. Актриса надела светлое платье и распустила длинные темные волосы.

Также Ева позировала в черном наряде на фоне белоснежной комнаты в доме, создавая контраст. Возле имения актрисы есть бассейн и пальмы.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго

Сантьяго родился в союзе актрисы и мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, 55. Звездная пара поженилась в 2016, а через два года Лонгория родила своего первенца. Малыш часто появляется в соцсетях звездной мамы.

Ева Лонгория с мужем Фото: Getty Images

Напомним, Ева Лонгория позировала для нового выпуска Elle.

Также Фокус писал о трогательных снимках Евы Лонгории с ее первенцем.