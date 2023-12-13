Принцесса Шарлотта почтила память принцессы Дианы (фото)

Единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма выбрала особый наряд для рождественской открытки 2023 года.

Восьмилетняя принцесса Шарлотта почтила свою покойную бабушку, принцессу Диану. Об этом сообщает FOUND by Bojana.

Позируя для семейной рождественской открытки 2023 года вместе с матерью Кейт Миддлтон, отцом принцем Уильямом и братьями, принцами Джорджем и принцем Луи, Шарлотта выбрала блузку с особым значением. Наряд носит имя ее бабушки Дианы, которая погибла в результате ДТП в 1997 году.

На фото Шарлотта одета в блузку Diana от Amaia Kids, которая продается в интернете за £68 и доступна для детей в возрасте от трех до десяти лет.

Рождественская открытка Уэльских

Основательница Amaia Kids Амайя Арриета сказала HELLO! :"Для нас настоящая честь быть частью такого особенного события. Это потрясающий снимок, где все они выглядят очень счастливыми, разделяя приятные семейные моменты вместе".

На веб-сайте бренда сообщается, что блуза создана из плюша премиум-класса plumetis для комфорта и имеет воротничок и изящные перламутровые пуговицы.

Рождественская открытка Уэльских Фото: Getty Images

Стилист Миранда Холден отметила: "Хотя Кейт на самом деле никогда не встречалась со своей свекровью Дианой, нет сомнения, что она унаследовала часть ее шикарного таланта и блеска, и, казалось бы, принцесса Шарлотта идет по стопам своей матери... Это не первый случай, когда название одежды вызывает дополнительный сентимент для фирмы, и, вероятно, это милая дань памяти бабушки, которую Шарлотта никогда не встречала".

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Напомним, принц Луи снова капризничал на публике.

Также Фокус писал об образе принцессы Шарлотты на рождественском концерте ее матери.