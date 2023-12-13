Иво Бобул рассказал, что ему предлагали быть доносчиком КГБ

Иво Бобулу поставили условия, или он доносит все, что нужно КГБ, или они сделают все, чтобы его карьера никуда не двигалась.

По прошествии более 30 лет после распада СССР, 70-летний Иво Бобул признался, что ему предлагали быть стукачом КГБ. Подробности певец рассказал в интервью Славе Демину.

В частности, он признался, что когда он работал в Черновицкой филармонии и был солистом ВИА "Живая вода", еще в далеком 1981 году, к нему появлялись представители КГБ и предлагали сотрудничество.

Он также рассказал, что работники КГБ, хотели, чтобы Иво Бобул рассказывал им все, что происходит в музыкальных кругах. Их интересовала персона музыканта Юрия Шарифова, а также то, где он брал деньги.

1:07:07 — о предложении от КГБ стать стукачом

Иво Бобул признался, что не захотел быть стукачом и его совесть чиста перед всеми. Он никогда, ничего, ни о ком не доносил.

И хотя после отказа стукачить Иво Бобул имел проблемы, он не жалеет, что отказался.

После встречи с КГБ у него начались проблемы с работой, его отправляли на концерты на край географии, где не ступала человеческая нога.

Также Иво Бобул рассказал, что были времена, когда группа "Живая вода" сотрудничали с другой группой из Москвы под названием "Аракс". У них была взаимная выгода, у "Аракс" не было клавишных, а у "Живой воды" голосовой аппаратуры. Они договорились помочь друг другу и так гастролировали около 3 месяцев.

Однако, однажды в Харькове, где должен был пройти концерт, когда артисты пришли к сцене, они увидели, что их аппаратуру разобрали. Сделали это работники ОБХСС. Тогда также арестовали некоторых членов команды. Их всех отправили в Москву. Между тем Иво Бобул и его команда смогли уехать оттуда.

Напомним, Иво Бобул заявил, что для него "умер" Василий Вирастюк.