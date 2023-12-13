Помогут выздороветь: 7 продуктов, которые нужно есть во время простуды

Когда простуда или грипп лишают вас энергии и аппетита, эти продукты помогут вам улучшить свое самочувствие и смягчить неприятные симптомы.

Никто не любит болеть: насморк кашель, температура и слабость — не самые лучшие состояния, согласитесь. Но есть продукты, которые помогут вам пережить простуду и чувствовать себя максимально комфортно во время выздоровления. Об этом пишет Self.

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Болезнь может привести к снижению аппетита и даже любимые блюда могут показаться невкусными и неаппетитными. Кроме того, некоторые симптомы, такие как боль в горле или расстройство желудка, могут вызвать у вас желание пропустить прием пищи, даже если вы чувствуете голод. Но во время болезни важно получать достаточное количество питательных веществ, чтобы помочь организму бороться с вирусами и бактериями. Перед вами список лучших продуктов, которые можно есть, когда у вас простуда, грипп, COVID или какое-то другое заболевание.

Имбирь

Фото: Pixabay

Имбирь уже давно является домашним средством от тошноты, рвоты и дискомфорта в пищеварении, рассказывает Элизабет Стасни, MCN, RD, диетолог из Далласа. В обзоре 2019 года, опубликованном в журнале "Дополнительная терапия в медицине", сделан вывод, что дозы имбиря примерно до 1500 миллиграммов в день (в одной чайной ложке молотого имбиря содержится немного больше) могут уменьшить тошноту и рвоту, в основном без каких-либо серьезных побочных эффектов. Тем не менее некоторые люди могут испытывать изжогу от употребления имбиря, особенно в высоких дозах.

Двумя основными компонентами имбиря, которые, вероятно, обладают действием против тошноты, являются гингеролы и шогаолы. Различные виды имбиря — свежий, сушеный, порошкообразный или концентрированный — вероятно, содержат и то, и другое, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, пьете ли вы имбирный чай или добавляете измельченный имбирь в суп.

Мед

Кокрейновский обзор, опубликованный в 2019 году, показал, что мед, вероятно, более эффективен для облегчения симптомов кашля у детей, чем отсутствие лекарств, плацебо или отпускаемые без рецепта лекарства.

Авторы приведенного выше обзора также отмечают, что при кашле, продолжающемся более 3 дней, мед, вероятно, сам по себе не будет являться эффективным средством. Тем не менее, если вы страдаете от першения в горле вместе с кашлем, мед может помочь его успокоить — благодаря его противовоспалительным свойствам. Поэтому немного меда, добавленного в любимый горячий напиток, не навредит.

Куриный суп

Фото: Freepik

"Когда вы плохо себя чувствуете, теплый куриный суп — проверенное временем средство, которое предлагает как комфорт, так и потенциальную пользу для здоровья", — рассказывает Шэрон Маккаскилл, доктор медицинских наук, диетолог из Нью-Йорка. "Куриный суп может помочь уменьшить воспаление в верхних дыхательных путях, потенциально облегчая симптомы простуды".

Теплый бульон (и гидратация, которую он обеспечивает) "может успокоить боль в горле и обеспечить питание, пока вы плохо себя чувствуете".

Более того, суп относительно легко есть — его можно пить, а курица и овощи мягкие и их легко жевать — так что это хороший способ съесть множество питательных веществ, в том числе белков и клетчатки".

Специи и приправы

Простуда, грипп, COVID и даже аллергия могут ослабить ваше обоняние и чувство вкуса, снизив аппетит. Получение необходимой энергии и питательных веществ является важной частью выздоровления, но кто хочет есть пищу, которая ему не нравится?

Вот почему Кара Харбстрит, магистр медицинских наук, врач-диетолог из Канзас-Сити, штат Канзас, рекомендует добавлять в пищу как можно больше вкуса с помощью специй и приправ. Если ваша еда будет иметь прекрасный вкус, это побудит вас съесть больше. Если вы сможете потреблять больше пищи, богатой питательными веществами, это только поддержит процесс выздоровления, говорит Харбстрит.

Некоторые виды трав, например, корица, перец чили, куркума, гвоздика, черный перец, порошок карри и пажитник, на протяжении веков использовались в лечебных целях в различных культурах и усиливали вкус блюд.

Бананы

Фото: Freepik

Если вы страдаете от диареи, бананы, могут помочь успокоить бурлящий желудок и увеличить объем фекалий, поскольку они содержат мало клетчатки и, как правило, легко переносятся. Бананы особенно полезны, потому что они богаты калием, электролитом, которого у вас может не хватать, если вы обезвожены. Они мягкие, а это значит, что вы без проблем сможете их съесть, даже если у вас болит горло и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Овсянка

Если вы чувствуете заложенность носа или у вас болит горло, продукты, требующие тщательного пережевывания, возможно, вам не подойдут, но полностью жидкая диета, вероятно, не будет достаточно сытной, чтобы помочь справиться с простудой. Вот почему диетолог Райан Юнг рекомендует овсянку как вариант быстрого и легкого перекуса.

Теплая миска овсянки с богатыми питательными веществами и вкусными добавками, такими как фрукты и орехи, — это отличный способ насытиться, когда вы плохо себя чувствуете.

Йогурт

Фото: Freepik

Йогурт легко глотать и можно пить охлажденным, а благодаря содержащимся в нем пробиотикам, он также может помочь вам быстрее справиться с простудой. Согласно исследованию, опубликованному в Британском журнале питания, пробиотики, особенно штаммы Lactobacillus и Bifidobacterium, потенциально могут сократить количество дней, когда вы чувствуете себя плохо во время простуды.

Метаанализ 2021 года, опубликованный в журнале Nutrition Journal, показал, что люди, которые ели йогурт и другие молочные продукты, содержащие лактобактерии, с меньшей вероятностью заболевали простудой или другой респираторной инфекцией. Ученые не совсем уверены, что стоит за этой связью, но вполне возможно, что "хорошие" бактерии помогают вашей иммунной системе, а лактобактерии — способствуют подавлению воспаления.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.