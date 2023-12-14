14 декабря 2023 года: мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также гулять после заката.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана. Они обитали в Египте и стали жертвами из-за своей веры в период правления императора Диоклетиана. В то время христиан подвергали массовым гонениям. Аполлоний, занимавшийся чтением священных текстов, длительное время скрывался. Из-за страха перед пытками он решил заплатить язычнику Филимону, чтобы тот притворился Аполлонием и принес жертвы идолам. Но на Филимона взошло озарение Божье и он уверовал во Христа.
Что нельзя делать 14 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- гулять после заката;
- братья в руки веник.
Народные поверья и приметы:
- тепло — лето тоже будет теплым;
- ветер дует в одну сторону, но облака плывут в другую — к пасмурной и снежной погоде;
- переменчивая погода — ждите оттепели;
- ночью иней — к снегопаду днем.
День ангела празднуют:
Аполлон, Зосима, Илларион, Ипатий, Левко, Леонид и Филимон.
Родились в этот день:
1503 год — Нострадамус (Мишель де Нотрдам; ум. 1566), французский врач, алхимик, поэт, астролог и предсказатель;
1946 год — Джейн Биркин (ум. 2023), англо-французская актриса театра и кино, певица.
А также в этот день:
1901 год — в Лондоне проводят первый турнир по настольному теннису;
1911 год — человек впервые покоряет Южный полюс.