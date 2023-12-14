Как стать умнее: 5 полезных орехов, которые помогут улучшить работу мозга

Ежедневное употребление орехов может быть полезно для здоровья вашего мозга. Эти пять полезных видов орехов, которые нужно обязательно включить в свой рацион.

Поддержание здоровья мозга помогает улучшить когнитивные функции, такие как память, обучение и принятие решений. Здоровый мозг также способствует эмоциональному благополучию и помогает контролировать уровень стресса. В долгосрочной перспективе это может помочь снизить риск возрастного снижения когнитивных функций и некоторых нейродегенеративных заболеваний. Жирные кислоты омега-3 являются полезными жирами, которые поддерживают здоровье вашего мозга. Одними из лучших источников омега-3 являются некоторые виды орехов. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Грецкие орехи

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Грецкий орех не только своей формой наминает форму мозга, но и имеет свойствами, которые могут быть полезны для этого важного органа. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, грецкие орехи содержат несколько компонентов, обладающих антиоксидантным и противовоспалительным действием, которые уменьшают окислительное повреждение головного мозга и снижают риск и прогрессирование легких когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера.

Фисташки

Фисташки богаты полезными жирами, антиоксидантами и витамином B6, которые поддерживают когнитивные функции и помогают снизить вероятность возрастного снижения когнитивных функций. Исследование 2017 года, опубликованное в журнале FASEB Journal, показало, что орехи, в том числе фисташки, могут повышать частоты мозговых волн, связанных с познанием, исцелением, обучением, памятью и другими важными функциями мозга. Исследователи из Университета здравоохранения Лома Линда также обнаружили, что фисташки вызывают наибольший отклик гамма-волн.

Миндаль

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Давно известно о важности употребления миндаля для здоровья мезга и это на самом деле так. Миндаль содержит рибофлавин и L-карнитин, которые поддерживают когнитивные функции и общее здоровье мозга. Кроме того, это отличный источник жирных кислот омега-3, витамина Е, белка и магния, что делает его источником питательных веществ.

Пекан

Пекан — это орех, который растет в центральной и восточной части Северной Америки и в речных долинах Мексики. Он богат антиоксидантами, мононенасыщенными жирами и флавонолами, которые способствуют снижению когнитивных функций и улучшают общее состояние здоровья мозга. Этот орех также содержит минералы, такие как медь, магний, марганец и цинк, помогающие поддерживать функции мозга.

Кешью

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Кешью – один из самых вкусных орехов, богат питательными веществами, улучшающими работу мозга, такими как витамин К, цинк и магний. Кроме того, он также содержит полезные жиры, такие как мононенасыщенные жиры, которые способствуют неврологическому здоровью, снижая риск воспалений и улучшая функцию нервов. По данным WebMD, магний в кешью также может помочь снизить риск инсульта, особенно геморрагического.

Напомним, что одна порция орехов в день поможет снизить риск депрессии.

Ранее Фокус писал о том, что орехи — это прекрасная инвестиция в здоровье сердца и поддержание веса, особенно для людей старше 40 лет.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.