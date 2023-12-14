Княгиня Монако Шарлен появилась в деловом образе с ярким акцентом (фото)

Князь Альбер ІІ с женой встретил огонь из Вифлеема перед Рождеством.

Княгиня Монако Шарлен появилась на публике в деловом образе. Снимками делится аккаунт Monaco Matin в Instagram.

Князь Альбер II и его жена встретили огонь из Вифлеема перед Рождеством 2023 года.

"Княжеская чета приветствовала свет мира Вифлеема в княжеском дворце. Символический жест воплощен этим фонарем, который носил юный австрийский бойскаут Майкл Пуц", — отмечается на странице фотографа.

Бывшая пловчиха выбрала для выхода широкие черные брюки, красный свитер и твидовый блейзер от бренда Dries Van Noten за 1 620 долларов (около 60 тысяч гривен). Впоследствии она накинула черное пальто, когда позировала с мужем возле вертепа.

Между тем князь Монако был в классическом темном костюме с белой рубашкой и галстуком.

Королевская семья Монако

Пара, которая познакомилась еще в 2000 году, поженилась только в 2011. Они стали родителями двух наследников — принца Жака и принцессы Габриэллы. Несмотря на многочисленные слухи о разводе, в последнее время, перед праздниками, княгиня Шарлен и князь Альбер II довольно часто вместе появляются на публике, демонстрируя согласие в своем браке.

Королевская семья Монако

Напомним, князь Альбер II с женой зажгли праздничные иллюминации в городе перед Рождеством.

Также Фокус писал о рождественской открытке 2023 года монаршей семьи Монако.