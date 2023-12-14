Катя Осадчая с сыновьями украсила елку в доме (видео)

Знаменитость подчеркнула, что враг не заберет праздники у детей.

Украинская телеведущая Катя Осадчая украсила елку с сыновьями. Новогодним роликом звезда экрана поделилась в Instagram.

"Дети счастливы, имеют наконец-то елку", — написала жена Юрия Горбунова.

Для многодетной мамы помогали украшать елку двухлетний сын Даниил и шестилетний Иван.

Осадчая призналась, что рождественские праздники второй год подряд дарят ей ощущение чего-то стабильного в жизни.

"Можно отобрать покой, сон, жилье, но нельзя отобрать то, что внутри — ожидание чуда, красоты, праздника и семейного уюта, как в детстве, когда ждали момент, когда можно уже залезть под елку за подарками", — написала телеведущая.

Жена Юрия Горбунова подчеркнула, что враг не заберет праздники у детей.

Катя Осадчая с сыновьями

Отметим, что Осадчая и Горбунов заключили брак в 2017 году. Иван стал первым ребенком телеведущего. Между тем у Осадчей уже был сын Илья от предыдущего союза. Сейчас юноша учится в США и осваивает искусственный интеллект.

В 2021 году супруги во второй раз стали родителями. У них родился сын Даниил.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая Фото: Instagram kosadcha

Напомним, Катя Осадчая показала всех трех сыновей.

Также Фокус писал о втором дне рождения младшего сына Кати Осадчей и Юрия Горбунова.