Катя Осадчая показала сыновей от Юрия Горбунова (фото)

Звездные супруги заключили брак в 2017 году и воспитывают двух общих детей.

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Украинская телеведущая Катя Осадчая показала подросших сыновей. Кадрами семейного уикенда звезда экрана делится в своем Instagram.

Жена Юрия Горбунова призналась, что для нее выходные это "смесь времени для себя и времени для детей". В частности, знаменитость показала своего шестилетнего сына Ивана. Первенец Горбунова выбирал цветные карандаши, чтобы разрисовывать рисунок.

Тем временем двухлетний Даниил играл на коврике игрушками. А мама читала книгу и спрашивала подписчиков об их любимых произведениях.

Младший сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова Фото: Скріншот Старший сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова Фото: Скріншот

Отметим, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году. Иван стал первым ребенком телеведущего. Между тем у Осадчей уже был сын Илья от первого брака. В 2021 году на свет также появился Даниил. Сейчас звездные супруги воспитывают двух общих детей, которых время от времени показывают в соцсетях.

Катя Осадчая с сыновьями Фото: Katya Osadcha/Instagram

Первенец многодетной мамы сейчас учится в США. По словам телеведущей, 21-летний юноша занимается изучением искусственного интеллекта и работает на победу Украины в этой сфере.

Напомним, где хочет жить старший сын Кати Осадчей после учебы в США.

Также Фокус писал о планах Екатерины Осадчей на усыновление ребенка.