Катя Осадча показала синів від Юрія Горбунова (фото)
Зіркове подружжя уклало шлюб у 2017 році та виховує двох спільних дітей.
Українська телеведуча Катя Осадча показала синів, що підросли. Кадрами сімейного вікенду зірка екрану ділиться у своєму Instagram.
Дружина Юрія Горбунова зізналася, що для неї вихідні це "суміш часу для себе й часу для дітей". Зокрема, знаменитість показала свого шестирічного сина Івана. Первісток Горбунова обирав кольорові олівці, аби розмальовувати малюнок.
Тим часом дворічний Данило грався на килимку іграшками. А мама читала книгу та запитувала підписників про їхні улюблені твори.
Зазначимо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися у 2017 році. Іван став першою дитиною телеведучого. Тим часом в Осадчої вже був син Ілля від першого шлюбу. У 2021 році на світ також зʼявився Данило. Наразі зіркове подружжя виховує двох спільних дітей, яких час від часу показує в соцмережах.
Первісток багатодітної мами наразі навчається у США. За словами телеведучої, 21-річний юнак займається вивченням штучного інтелекту та працює на перемогу України в цій сфері.
Нагадаємо, де хоче жити старший син Каті Осадчої після навчання в США.
Також Фокус писав про плани Катерини Осадчої на всиновлення дитини.