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Стиль життя

Катя Осадча показала синів від Юрія Горбунова (фото)

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Фото: gorbunovyuriy | Катя Осадча та Юрій Горбунов із сином

Зіркове подружжя уклало шлюб у 2017 році та виховує двох спільних дітей.

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Українська телеведуча Катя Осадча показала синів, що підросли. Кадрами сімейного вікенду зірка екрану ділиться у своєму Instagram.

Дружина Юрія Горбунова зізналася, що для неї вихідні це "суміш часу для себе й часу для дітей". Зокрема, знаменитість показала свого шестирічного сина Івана. Первісток Горбунова обирав кольорові олівці, аби розмальовувати малюнок.

Тим часом дворічний Данило грався на килимку іграшками. А мама читала книгу та запитувала підписників про їхні улюблені твори.

Син Каті Осадчої та Юрія Горбунова Fullscreen
Менший син Каті Осадчої та Юрія Горбунова
Фото: Скриншот
Син Каті Осадчої та Юрія Горбунова Fullscreen
Старший син Каті Осадчої та Юрія Горбунова
Фото: Скриншот

Зазначимо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов одружилися у 2017 році. Іван став першою дитиною телеведучого. Тим часом в Осадчої вже був син Ілля від першого шлюбу. У 2021 році на світ також зʼявився Данило. Наразі зіркове подружжя виховує двох спільних дітей, яких час від часу показує в соцмережах.

Катя Осадча із синами Fullscreen
Катя Осадча із синами
Фото: Katya Osadcha/Instagram

Первісток багатодітної мами наразі навчається у США. За словами телеведучої, 21-річний юнак займається вивченням штучного інтелекту та працює на перемогу України в цій сфері.

Нагадаємо, де хоче жити старший син Каті Осадчої після навчання в США.

Також Фокус писав про плани Катерини Осадчої на всиновлення дитини.