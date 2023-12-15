Стало известно, какой подарок принц Гарри и Меган Маркл готовят королю Чарльзу ІІІ

После года скандалов супруги выбирают новую стратегию, которую планируют воплотить на Рождество.

Стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл планируют сделать на Рождество 2023 года. Об этом пишет Page Six.

Хотя герцог Сассекский не будет со своим папой на праздники, он планирует связаться с королем Чарльзом III вместе со своей женой Меган Маркл и их детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, из их особняка в Монтесито, Калифорния.

"Новая стратегия Гарри и Меган — это примирение", — рассказывает инсайдер издания.

Поскольку принцу Гарри исполнилось 39 лет в сентябре 2023 года, теперь он глубже осознает изменчивость времени.

Попытка примирения будет после напряженного года с публикацией мемуаров герцога "Запасной", в которых он раскрыл ряд тайн жизни в Букингемском дворце, сериалом о Гарри и Меган на Netflix. А в конце года биограф пары выпустил книгу "Финал", в которой случайно раскрыл имена членов королевской семьи, которые задавали вопросы о цвете кожи принца Арчи. Оказалось, что это были Кейт Миддлтон и сам британский монарх.

Принц Гарри и король Чарльз III Фото: Getty Images

Младший сын суверена также не общался со своим братом, принцем Уильямом, больше года — и их отношения холодные, как никогда раньше.

Но в ноябре Сассексы позвонили королю на 75-й день рождения вместе с его внуками, 4-летним принцем Арчи и 2-летней принцессой Лилибет. Дети даже спели имениннику.

Принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл больше не хотят жить в Монтесито.

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