Виктория Бекхэм позировала для глянца в платье своего бренда (фото)

Кроме этого, знаменитость примерила Balenciaga и Saint Laurent.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм снялась для нового выпуска Allure Magazine. Снимками жена футболиста Дэвида Бекхэма, 48, делится в своем Instagram.

Для фотосессии бизнес-леди выбрала лавандовый наряд своего бренда и сделала макияж с помощью косметики "Victoria Beckham Beauty".

"Я самая счастливая на дизайнерских встречах или на креативных бьюти-встречах. Здесь мое место..." — признается многодетная мама.

Виктория Бекхэм в платье своего бренда

В частности, знаменитость призналась, что всегда, выходя из дома, возьмет с собой карандаш для бровей и карандаш для слизистой глаза.

"Мой муж никогда не видел меня без бровей... Мейкап — это моя тема. Пожалуй, единственное, что мне хорошо удавалось в школе, было творчество", — рассказывает Виктория.

Виктория Бекхэм в платье Balenciaga

Кроме этого, мама четверых детей призналась, что ее 12-летняя дочь Харпер также интересуется модой и красотой. Девочка обратила внимание на свою щель между зубами и маленькую родинку, однако Виктория привела пример супермодели Синди Кроуфорд.

Виктория Бекхэм в платье Saint Laurent

"Подруга нашей семьи, поэтому я сказала: "Синди говорили убрать ее родинку, но эта родинка — то, что делает Синди Синди Кроуфорд", — вспоминает разговор с единственной дочерью певица.

Виктория Бекхэм

Напомним, Виктория Бекхэм вышла на публику с дочерью Харпер.

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