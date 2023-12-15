Эмма Уотсон появилась на обложке британского Vogue

Звезда "Гарри Поттера" призналась, что рада пропасть из центра внимания СМИ и фанатов.

Эмма Уотсон стала звездой нового номера британского Vogue. 33-летняя звезда "Гарри Поттера" призналась, что рада пропасть из центра внимания СМИ, так как это дало ей больше автономии. Об этом пишет Vogue.

Актриса приняла решение сделать перерыв в своей кинокарьере, снявшись в своем последнем фильме "Маленькие женщины", вышедшем в 2019 году.

Эмма Уотсон для Vogue

За это время она снялась в рекламе ароматов Prada, а также получила степень магистра творческого письма в Оксфорде, где написала пьесу.

В беседе с британским Vogue об изменениях она сказала: "Поскольку моя карьера движется очень быстро, решение выделить время на эти вещи показалось мне очень важным решением".

Звезда "Гарри Поттера" верит в астрологическую концепцию "возвращения Сатурна", когда Сатурн возвращается в то положение, в котором он находился, когда вы родились, что происходит примерно каждые 27–29 лет и призвано вызвать перестройку в жизни человека.

Эмма Уотсон для Vogue

Эмма сказала, что иногда ей казалось, что персонажи, которых она играла на экране, были "гораздо более реальными", чем она сама, и перерыв дал ей больше свободы.

"Я так рада, что отошла от актерской деятельности, потому что у меня такое чувство, что у меня есть собственный голос, творческое пространство и суверенитет в некотором роде, чего, как мне кажется, у меня не было раньше – больше автономии. Я так рада, что позволила вещам запутаться на минуту и ​​действительно позволила себе не знать что будет дальше, потому что осознание того, к чему я пришла, я бы ни на что не поменяла", — призналась Эмма.

Она сказала, что сосредоточенность на себе дала ей новый взгляд на Голливуд, где ее постоянно окружают красивые и успешные люди.

Звезда сказала, что все это не имеет значения, если вы недовольны тем, что делаете, когда камеры не направлены на вас.

Также вдали от камеры Эмма недавно объединила усилия со своим братом Алексом , чтобы открыть бизнес по производству джина под названием Renais.

Джин сделан из переработанного винограда с виноградников, в том числе виноградника их отца Криса во Франции.

Считается, что Эмма была одинока с тех пор, как в начале этого года закончился ее роман с сыном сэра Филипа Грина Брэндоном.

Она встречалась с Фрэнсисом Булем из Made In Chelsea, испанским музыкантом Рафаэлем Себрианом и выпускником Оксфорда Уиллом Адамовичем. Но все эти отношения долго не продлились.

Эмма стала одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Главные роли в фильмах "Красавица и чудовище" и "Маленькие женщины" Греты Гервиг укрепили ее карьеру, выйдя за рамки ее культовой роли Гермионы во франшизе о Гарри Поттере.

Напомним, появление Эммы Уотсон на церемонии поступления в Оксфордский университет вызвало фурор.