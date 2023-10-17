Эмма Уотсон очаровывает Оксфорд: звезда "Гарри Поттера" пришла на церемонию поступления (видео)

Актриса была замечена среди студентов на торжественном мероприятии в Шелдонианском театре в Оксфорде.

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Эмма Уотсон не смогла пропустить церемонию поступления в Оксфордский университет после того, как она поступила на степень магистра творческого письма. 33-летняя актриса "Гарри Поттера" посетила в субботу городской театр Шелдониан на собрании, посвященном официальному поступлению студентов в университет. Об этом пишет Daily Mail.

Однокурсники были рады увидеть Уотсон на мероприятии. Она ничем не выделялась среди прочих студентов: была одета, как и прочие студентки, в черное платье, белую блузку и повязала черную ленточку.

Эмма Уотсон в Оксфорде

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Один студент пошутил: "Я впервые увидел ее в форме после фильмов о Гарри Поттере".

Сообщается, что многие студенты фотографировали или делились фотографиями актрисы, сыгравшей в фильмах Гермиону Грейнджер, несмотря на то, что фотографировать на церемонии было официально запрещено.

Для многих стало сюрпризом личное присутствие 33-летней актрисы, учитывая, что раньше предполагалось, что для получения степени она будет в основном учиться онлайн.

Планы Уотсон изучать творческое письмо были раскрыты в апрельском интервью Financial Times, в котором сообщалось, что она начала писать стихи во время изоляции, а также эссе о любви, дружбе и отношениях.

Более подробная информация была раскрыта в прошлом месяце изданием The Sun, которое сообщило, что ее обучение будет проходить неполный рабочий день и в основном онлайн.

Она собирается посетить несколько лекций на месте, и, как сообщается, в университете предупредили, что ее будет сопровождать небольшая команда безопасности.

Выступая в прошлом месяце, источник сообщил: "Курс творческого письма предназначен для пожилых людей и может проходить неполный рабочий день, что идеально подходит для графика Эммы. Ей нужно находиться в университете всего четыре или пять дней в году, потому что остальную часть курса она может пройти онлайн, не выходя из дома. Поскольку она известная актриса, за ней будет присматривать охрана, когда бы она ни пошла на занятия. За последнее время произошло несколько инцидентов, и она принимает все меры предосторожности, необходимые для обеспечения своей безопасности".

Эмма Уотсон в фильмах о Гарри Поттере Фото: Скриншот

В 2011/12 учебном году Уотсон также провела год, посещая Вустерский колледж в Оксфорде, чтобы получить степень бакалавра.

Это было во время ее обучения по английской литературе в Университете Брауна в Род-Айленде, который она окончила в 2014 году.

На веб-сайте Оксфордского университета указано, что магистерский курс творческого письма рассчитан на два года и стоит 9 025 фунтов стерлингов в год для студентов из Великобритании и 14 155 фунтов стерлингов в год для студентов из-за границы.

Большую часть своего детства Уотсон провела в Оксфордшире, живя там со своей матерью Жаклин с пятилетнего возраста и посещая городские школы.

Напомним, ранее стало известно, что Эмма начала встречаться с новым богатый бойфрендом.