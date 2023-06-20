Эмма Уотсон показала фигуру в стильном гидрокостюме (фото)

Знаменитость снялась в рекламному кампейне Prada Beauty.

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33-летняя британская актриса и модель Эмма Уотсон продемонстрировала свою стройную и подтянутую фигуру в нескольких потрясающих пляжных образах для новой рекламной кампании Prada Beauty. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Гарри Поттера" и "Красавицы и чудовища" на фотографии позировала с желтой доской для серфинга. Она была в черном гидрокостюме с застежкой и вырезами на талии, а также блестящими деталями.

На другом снимке Уотсон изображена на яхте. Она переоделась в белое бикини и толстый вязаный джемпер с коричневыми манжетами, а в руках держала милую собачку. Второй образ она дополнила бело-коричневой банданой.

Новые кадры для рекламной кампании появились всего через несколько дней после того, как Эмму видели вместе с основателем бренда закусок PROPER Райаном Коном на отдыхе в Венеции. Актриса отлично проводит время после того, как стало известно, что она рассталась с Брэнданом Грином, сыном розничного магната сэра Филипа Грина.

Также Фокус писал, что Эмма Уотсон сделала несколько личных признаний по случаю дня рождения.