Эмма Уотсон сделала ряд заявлений по случаю дня рождения

Несколько дней назад звезде "Гарри Поттера" исполнилось 33 года.

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15 апреля актриса Эмма Уотсон, которая стала популярной благодаря фильмам о Гарри Поттере, в которых она исполнила одну из главных ролей, отметила свой 33 день рождения. Актриса опубликовала в Instagram пост, в котором сделала несколько личных признаний. Об этом пишет Daily Mail.

Эмма Уотсон, в частности упомянула, что за последний год она "узнала больше о любви и о том, как быть женщиной" благодаря "возвращению Сатурна" — так астрологи называют период, когда планета Сатурн возвращается в натальное положение, то есть на те же координаты, что и при рождении, что происходит каждые 29,5 лет. Этот период считается "взрослением", временем, когда, по мнению астрологов, у многих происходит переоценка жизненных ценностей.

Эмма Уотсон

"Мне было очень грустно и я очень злилась из-за многих вещей. Я узнала больше о любви и о том, что значит быть женщиной", — призналась актриса.

Также она написала, что научилась кататься на серфе, но не слишком хорошо, много ездила верхом и часто посещала психотерапевта.

"Я "удочерила" Софию в Мексике, настоящего ангела, а не собаку. Мы сняли воссоединение "Гарри Поттера". Я простилась с бабушкой и дедушкой. Я вернулась к истокам. Я открыла женский экологический инвестиционный фонд. Я играла в пиклбол и даже в гольф. Я отрезала себе ноготь, когда пыталась приготовить еду, и потом мне пришлось несколько месяцев делать все одной рукой", — написала Эмма.

Эмма Уотсон

"Я кое-что сожгла. Я ем зелень. Я одержима созданием сайтов через Squarespace. Я сняла свою первую рекламу", — продолжила актриса и опубликовала несколько фото, признавшись, что они были сделаны на ее прошлый день рождения, но тогда она их не опубликовала из-за пандемии.

Уотсон известна своей активностью в защиту прав женщин. В 2014 году она была назначена послом доброй воли структуры "ООН-женщины" и помогла запустить кампанию HeForShe, которая продвигает гендерное равенство. Она также осудила Джоан Роулинг за ее высказывания в адрес трансгендеров, но многие фанаты осудили уже ее, назвав неблагодарной. Ведь именно благодаря Роулинг Эмма Уотсон получила роль Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, которая перевернула ее жизнь.

Эмма Уотсон

Хоть Эмма и написала, что узнала больше о любви, она не слишком откровенна во всем, что касается ее личной жизни. В специальном выпуске HBO она призналась, что была влюблена в коллегу по фильму Тома Фелтона, сыгравшего Драко Малфоя. Молодые люди дружат до сих пор.

Два года актриса встречалась с аспирантом Оксфордского университета Уиллом Адамовичем, но они расстались в 2013 году. В следующим году у нее начались отношения с регбистом Мэттью Дженни, но они вскоре расстались из-за съемочного графика актрисы.

Ходили слухи, что Эмма Уотсон встречается с принцем Гарри, но она их опровергла.

Последний, с кем у нее были отношения – это американский бизнесмен Лео Робинтоном. Пара встречается с 2019 года, но неизвестно, вместе ли они в 2023-м.

К слову, сам Том Фелтон признался, что у него также были особые отношения с Эммой Уотсон и их многое связывало.