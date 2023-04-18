Емма Вотсон зробила низку заяв з нагоди дня народження

Кілька днів тому зірці Гаррі Поттера виповнилося 33 роки.

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15 квітня актриса Емма Вотсон, яка стала популярною завдяки фільмам про Гаррі Поттера, в яких вона виконала одну з головних ролей, відзначила свій 33 день народження. Актриса опублікувала в Instagram пост, у якому зробила кілька особистих зізнань. Про це пише Daily Mail.

Емма Вотсон, зокрема, згадала, що за останній рік вона "дізналася більше про кохання і про те, як бути жінкою" завдяки "поверненню Сатурна" — так астрологи називають період, коли планета Сатурн повертається в натальне становище, тобто на ті ж координати, що при народженні, що відбувається кожні 29,5 років. Цей період вважається "дорослішанням", часом, коли, на думку астрологів, у багатьох відбувається переоцінка життєвих цінностей.

Емма Вотсон

"Мені було дуже сумно і я дуже злилася через багато речей. Я дізналася більше про кохання і про те, що означає бути жінкою", — зізналася актриса.

Також вона написала, що навчилася кататися на серфі, але не надто добре, багато їздила верхи та часто відвідувала психотерапевта.

"Я взяла Софію в Мексиці, справжнього ангела, а не собаку. Ми зняли возз'єднання "Гаррі Поттера". Я попрощалася з бабусею та дідусем. Я повернулася до джерел. Я відкрила жіночий екологічний інвестиційний фонд. Я грала в пікбол, та навіть у гольф. Я відрізала собі ніготь, коли намагалася приготувати їжу, і потім мені довелося кілька місяців робити все однією рукою", — написала Емма.

Емма Вотсон

"Я дещо спалила. Я їм зелень. Я одержима створенням сайтів через Squarespace. Я зняла свою першу рекламу", — продовжила актриса та опублікувала кілька фото, зізнавшись, що вони були зроблені на її минулий день народження, але тоді вона їх не опублікувала через пандемію.

Вотсон відома своєю активністю на захист прав жінок. У 2014 році вона була призначена послом доброї волі структури "ООН-жінки" та допомогла запустити кампанію HeForShe, яка просуває гендерну рівність. Вона також засудила Джоан Роулінг за її висловлювання на адресу трансгендерів, але багато фанатів засудили вже її, назвавши невдячною. Адже саме завдяки Роулінг Емма Вотсон отримала роль Герміони Ґрейнджер у фільмах про Гаррі Поттера, яка перевернула її життя.

Емма Вотсон

Хоч Емма і написала, що дізналася більше про кохання, вона не надто відверта у всьому, що стосується її особистого життя. У спеціальному випуску HBO вона зізналася, що була закохана у колегу з фільму Тома Фелтона, який зіграв Драко Малфоя. Молоді люди товаришують і досі.

Два роки актриса зустрічалася з аспірантом Оксфордського університету Віллом Адамовичем, але вони розлучилися у 2013 році. Наступного року у неї почалися стосунки з регбістом Меттью Дженні, але вони незабаром розлучилися через знімальний графік актриси.

Ходили чутки, що Емма Вотсон зустрічається з принцом Гаррі, але вона їх спростувала.

Останній, з ким у неї були стосунки – це американський бізнесмен Лео Робінтон. Пара зустрічається з 2019 року, але невідомо, чи разом вони 2023-го.

До речі, сам Том Фелтон зізнався, що у нього також були особливі стосунки з Еммою Вотсон і їх багато пов'язувало.