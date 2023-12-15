Жена Бориса Джонсона показала рождественские подарки дочери (фото)

Роми недавно отпраздновала второй день рождения.

Кэрри Джонсон показала, какие подарки ее двухлетняя дочь Роми получит на Рождество. Об этом жена экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона рассказала в Instagram.

Мама троих детей опубликовала фотографию набора волшебных персонализированных повязок для своей дочери. Аксессуары были праздничными, один из них изготовлен из бархата красного цвета и вышит золотой нитью. На двух подарках было имя Роми.

"Какие милые эти повязки", — написала возлюбленная Бориса Джонсона.

Повязки на голову были не единственным рождественским подарком, который, как показала Кэрри, будет в чулках ее малыша.

Она продолжила: "Это замечательное печенье свинки Пеппы от @pickles.and.bakes также будет в чулках моей дочери".

Третьим подарком, который показала жена Бориса Джонсона, был то, что Кэрри назвала "свистком".

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Кэрри Джонсон рассказала о рождественских подарках Роми лишь через несколько дней после того, как маленькая девочка отметила свой второй день рождения сказочной вечеринкой на тему Свинки Пеппы.

Дочь Бориса Джонсона

Кроме Роми, супруги воспитывают трехлетнего Улифреда, который очень похож на своего отца, и малыша Фрэнки, который родился летом 2023 года.

Напомним, как выглядит спальня младшего сына Бориса Джонсона.

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