Как в сериале "Корона" рассказали об эпизоде с нацистской формой принца Гарри

В новой порции серий показали, что якобы Кейт и Уильям присутствовали, когда Гарри выбирал свой скандальный наряд, и одобрили его.

Вторая часть шестого сезона сериала "Корона" Netflix вышла 14 декабря. И так как эти шесть серий рассказывают о событиях, которые произошли после смерти принцессы Дианы, то в них показали знакомство принца Уильяма и Кейт Миддлтон, юбилей королевы Елизаветы, а также инцидент 2005 года, когда Гарри явился на маскарад, устроенный в графстве Уилтшир по поводу 22-летия его друга в нацистской униформе. Тогда ему было 20 лет, его сфотографировали на вечеринке, и фотография разлетелась по таблоидам. Об этом пишет Daily Mail.

Годы спустя принц Гарри раскаялся в содеянном. В 2005 году СМИ писали, что гостям предлагалось явиться на вечеринку в костюмах, отвечающих теме "туземцы и колонисты".

Трейлер сериала "Корона"

Сразу же после того, как снимки Гарри появились в газетах, пресс-служба Букингемского дворца выступила с официальными извинениями от имени принца Гарри. "Принц Гарри приносит свои извинения за то, что он мог кого-то оскорбить своим внешним видом. Вне всякого сомнения, это был неправильный выбор костюма", — говорилось в заявлении.

В своих скандальных мемуарах "Запасной" принц Гарри фактически обвинив своего брата и Кейт Миддлтон, которая тогда была его девушкой, в том, что они подстрекали надеть его этот сомнительный костюм.

Новость о выходке принца Гарри Фото: The Sun

К слову, принц Уильям на вечеринке был в костюме льва.

В сериале "Корона" этот эпизод интерпретировали по-своему. В серии трио в исполнении Эда Маквея, Лютера Форда и Мэг Беллами отправляется в магазин костюмов в Котсуолдсе.

Пока Уильям выбирает костюм, его младший брат перебирает наряды, пока не натыкается на униформу Африканского корпуса — войск Роммеля в Северной Африке — с повязкой со свастикой.

"У Германии была империя, не так ли? Как насчет этого?" — спрашивает он в сцене.

"Я не знаю, — отвечает Кейт. — Может, свастику прикрыть?". Но Уильям встает на защиту своего брата.

"Ой, давай. Ношение этой одежды не делает его нацистом. Разве это не шутка?", — добавляет он. После Лютер Форд, который играет Гарри, позирует перед зеркалом.

На вечеринке, организованной олимпийским конкуристом Ричардом Мидом, Гарри фотографируют двое шокированных гостей, которые продают фотографии The Sun. Принц Уильям одет в костюм льва, Кейт — в дрессировщицу, а их друг Гай — в королеву Елизавету.

Затем показано, как королевская семья в ужасе просматривает первые страницы, а молодой принц выкрикивает непристойности, осознавая свою ошибку.

В более поздней сцене два брата ссорятся из-за скандала за ужином со своим отцом.

"Вы все были за униформу, подстрекали меня. Внезапно ты стал мистером Мораль. И нанес мне удар в спину!", — заявляет сериальный Гарри.

Принц Гарри в сериале "Корона" Фото: Netflix

В мемуарах "Запасной" нет намеков на то, что Уильям и Кейт присутствовали, когда Гарри выбирал костюм. Но Гарри действительно пытался изобразить себя жертвой, рассказав, что якобы позвонил им, чтобы обсудить возможные варианты, объяснив, что это был спор между формой пилота Королевских ВВС и нацистской формой.

Он написал: "Я позвонил Вилли и Кейт, спросил, что они думают. Они сказали, что нацистская форма".

Он добавил, что добавляя, что тогда он пошел домой и примерил форму, показавшись брату и его подружке.

"Они оба взвыли от смеха. Хуже, чем трико Уилли! Гораздо нелепее! В чем, опять же, был смысл", — сообщил он.

Он сказал, что Уильям "сочувствовал" возникшему скандалу, но "ему особо нечего было сказать". Его отец проявил удивительное понимание, но публичные извинения были сочтены необходимыми.

Напомним, ранее Элизабет Дебики, которая исполнила роль принцессы Дианы в "Короне", рассказала, что ее больше всего удивило в ее героине.