Как согреться зимой: 7 простых способов перестать мерзнуть

Если вы относитесь к той категории людей, которые постоянно мерзнут и никак не могут согреться, то холодной зимой вам приходится особенно сложно. Именно поэтому важно знать способы, которые помогут быстро согреться.

Когда температура падает, всегда полезно знать некоторые способы, которые помогут согреться зимой естественным путем. От йоги и дыхательных упражнений до правильных продуктов и напитков — вы можете многое сделать, чтобы защитить себя от холода. Эксперт по йоге и комплексному оздоровлению Аншука Парвани рассказала о простых и эффективных способах не замерзнуть. Об этом пишет Health Shots.

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Йога

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Комплекс Сурья Намаскар — отличная практика для выработки тепла в теле, поскольку последовательность поз разработана таким образом, чтобы генерировать тепло, называемое агни сара.

Следующее, что вы можете сделать, это серия поз воина. Все позы воина, также известные как Вирабхадрасана 1, 2 и 3, являются сильными позами и играют ключевую роль в выработке значительного количества тепла и большой силы в теле. Уткатасана — поза стула, также представляет собой асану для укрепления нижней части тела, поскольку она задействует нижнюю часть тела, генерируя много тепла.

Дыхательные упражнения

Наряду с асанами, работа с дыханием при регулярной практике также помогают поднять внутренний жар. Дыхательная техника Капалбхати невероятно заряжает энергией и прекрасно согревает тело. Наряду с дыханием Сурья Бхеданой, которое помогает разжечь внутренний огонь, Бхастрика — дыхательное упражнение, которое помогает улучшить кровообращение и температуру тела.

Питание

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Зимой ешьте теплую пищу в течение дня и употребляйте много супов, травяных чаев и тушеных блюд. Употребляйте в каждый прием пищи продукты, содержащие много специй. Специи, такие как имбирь, корица и куркума, как известно, согревают тело и повышают иммунитет.

Гидратация

В любое время года, для поддержания хорошего самочувствия, ключевое значение также имеет гидратация. Зимой мы, как правило, не испытываем сильной жажды, и поэтому многие люди забывают пить воду. Это, в свою очередь, приводит к обезвоживанию, поэтому убедитесь, что вы пьете достаточно воды. Вы можете выпить теплые напитки, такие как травяной чай, чтобы поддержать общее тепло.

Многослойность

Когда дело касается одежды, лучше всего использовать многослойность. Обязательно носите теплую одежду, прикрывайте горло, верхнюю часть груди и дыхательную систему, чтобы избежать возможного риска подхватить простуду и грипп.

Теплая ванна

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Принимайте теплые ванны (не сильно горячие, если не хотите навредить коже). Если есть возможность, используйте соли для ванн, которые помогают по-настоящему расслабить мышцы. Это также поможет повысить температуру вашего тела.

Будьте активными

Физическая активность имеет ключевое значение, и поэтому даже поддержание регулярного режима с простыми быстрыми прогулками может быть весьма полезным.

Все вышеперечисленные простые советы помогут вас естественным образом согреть тело и не замерзнуть в зимнюю стужу.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.