СМИ назвали причину смерти звезды сериала "Друзья" Мэтью Перри: что обнаружили в его крови

Тело Мэтью Перри нашел его помощник. Он не сообщал о каких-либо недавних болезнях, жалобах, употреблении алкоголя или наркотиков актером, рассказали журналисты.

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри мог умереть вследствие кетамина, который обнаружили в его крови. Об этом сообщило издание CNN.

В пятницу 15 декабря Управление судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса опубликовало отчет раствора, в котором зафиксировано, что в крови Перри обнаружили кетамин, который лечит депрессию и тревогу. Его смерть признана несчастным случаем.

"При высоких уровнях кетамина, обнаруженных в его посмертных образцах крови, основные летальные последствия были бы как от чрезмерной стимуляции сердечно-сосудистой системы, так и от угнетения дыхания", — говорится в отчете.

Согласно отчету, кетамин имеет медицинское и хирургическое применение как анестетик. Однако он такой известный как рекреационный наркотик из-за "его "диссоциативной" природы, которая указывает на разъединение ума и тела". Кроме этого, кетамин может вызвать кратковременные галлюцинаторные и психоделические эффекты. В СМИ отметили, что за полторы недели до смерти Перри проходил лечение, однако за это время вещество не должно было бы оставаться в организме.

Тело Перри, которое было в бассейне, нашел его помощник. Во вскрытии говорится о том, что утопление могло вызвать смерть актера "из-за погружения в бассейн, когда он потерял сознание". Зато помощник не сообщал о каких-либо недавних болезнях, жалобах, употреблении алкоголя или наркотиков.

СМИ со ссылкой на экспертов отметили, что в крови Перри обнаружили высокий уровень кетамина, однако непонятно, могло ли это вызвать смерть само по себе. По словам профессора кафедры судебной экспертизы Университета Джорджа Вашингтона доктора Виктора Видрна, люди по-разному могут реагировать на кетамин, он может стать смертельным из-за влияния на дыхание.

Напомним, Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года. Тело актера нашли в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе.

Ранее американская актриса Дженнифер Энистон заявила, что за несколько дней до смерти Мэттью Перри был "счастливым" и "здоровым". В частности, он бросил курить и набрал вес. По ее словам, Перри не имел рецидивов с наркотической зависимостью.