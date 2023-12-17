Вжух и руада! Где самые крутые виражи итальянских Альп (фото)

Консультанты подсказали, что из итальянских Альп не принято возвращаться с пустыми руками, а порадовать друзей и близких можно ароматными чаями и медом из альпийских трав, шоколадом с лесными ягодами из здешних лесов, граппой, сырами и салями ручной работы.

Наверное, даже неудобно спрашивать, хочется ли оказаться в раю горнолыжнего спорта, причем не такого дорогого, как в швейцарских или австрийских Альпах либо французских Пиреней. Поэтому если у вас не пропало желание ехать на крутые "черные" трассы или помочь детям освоить азы спуска на лыжах либо сноубордах, эксперты сайта dolomiti.it рассказывают, где и как это лучше осуществить.

Кстати, те, кто боится спускаться с горных вершин, вполне найдут себе занятие, катаясь на собачьих упряжках либо нежась в горячих термальных источников Доломитовых Альп, возвышающихся на северо-востоке Италии. Этот регион с древней географической историей — миллионы лет тому назад здесь плескалось тропическое море, разделявшее Европу и Африку. Шли столетия, мелели моря, африканский берег стремился к противоположному побережью. Однако случилось Средиземное море и на территории современной Италии выросли удивительные Доломитовые Альпы, включенные ныне во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Все, кто побывал здесь, утверждают консультанты, говорят об особой магнетической силе и мощной энергии этих гор, которые на закате превращаются за несколько секунд в оранжево-розовых исполинов. Этому удивительному красивому природному явлению способствует минерал доломит, оставленный в наследство этим вершинам миллионы лет тому назад.

Итак, крупнейший в мире горнолыжный альянс Dolomiti Superski. Почему альянс? На самом деле, как пишут эксперты dolomiti.it, это 12 зон катания, 470 канатных дорог с современными подъемниками, которые могут ежечасно перевозить более 62 тысяч человек, 1200 км трасс мирового уровня, по которым можно спускаться в любое время суток. Расположены почти 40 горнолыжных курортов в трех административных областях Италии – Альто-Адидже, Трентино и Венето (провинция Беллуно). Четыре области этих провинций — Валь Гардена, Альта Бадиа, Арабба и Валь ди Фасса – примыкают к горному массиву Sella и связаны канатками и трассами: можно путешествовать из одной в другую, даже не снимая лыж.

Карта так называемой "кругосветки" в итальянских Альпах Фото: Скриншот

Остальные городки разбросаны в долинах по всем Доломитовым Альпам. Среди них — и всемирно известные центры с развитой горнолыжной инфраструктурой, и новые небольшие рефуджио, где катаются в основном сами итальянцы. Есть курорты с давней спортивной репутацией, принимающие у себя престижные международные соревнования, с шумным après-ski и ночной жизнью, и поселки, больше ориентированные на спокойный семейный отдых с детьми. Но всех однозначно порадует единый абонемент Dolomiti Superski на подъемники и другие услуги, который действует во всех горнолыжных курортах этой зоны. Более подробную информацию можно найти на сайте dolomitisuperski.com

Долина Зольдо

Особенность этого курорта в поселке Валь ди Зольдо, провинция Беллуно — безопасный семейный отдых с детьми и животными. Тут, на горе Чиветта (3220 м) по трассам, образующим сердце в горах, можно не только насладиться 80 километрами тщательно подготовленных зон для катания, 25 подъемниками, но и обилием "красных" маршрутов, ночными спусками. Здесь научат и взрослых, и детей основам горнолыжного спорта, обеспечат всем необходимым для отдыха.

Малышам понравится в детском парке Piani di Pezzе, в котором малышей можно оставить бесплатно с воспитателями, пока родители покоряют лыжные трассы, а сноубордистам — в сноу-парке, открытом даже поздним вечером. А высоко в горах, перед спуском, вас будет ждать бокал глинтвейна или чашка крепкого кофе в многочисленных кафе и ресторанах.

Добираться до долины Зольдо несложно: ближайший международный аэропорт Marco Polo в Венеции, Тревизо, чуть дальше в Больцано. Чтобы добраться оттуда в саму долину, можно заранее заказать такси ZoldoBus (www.zoldobus.it) или сесть на автобус DolomitiBus (www.dolomitibus.it), который в течение часа домчит вас неимоверными горными серпантинами до Зольдо-Альто. Расписание автобусов лучше заранее смотреть на сайтах, поскольку оно меняется в зависимости от сезона. Но если вы будете бронировать гостиницу или апартаменты, вам обеспечат трансфер прямо до места проживания.

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Валь ди Фасса

Находится в провинции Трентино и славится количеством и протяженностью горнолыжных маршрутов — здесь в течение дня возможно ни разу не проехать по одной и той же трассе. Кроме того, совсем рядом находится так называемая горнолыжная кругосветка "Селла Ронда", а сама долина размещается в межгорной седловине, окруженной горами Селла (3152 м), Мармолада (3342 м), Катиначчио (2981 м) и Сассолунго (3181 м), к которым вас доставит бесплатный автобус Ski-bus.

Тут к вашим услугам три сноупарка, оздоровительный центр с крытым бассейном и заманчивым après-ski в городках курорта, где вечером гремят дискотеки, пабы, бары, рестораны. Только обязательно изучите расписание! Самые популярные деревушки для проживания — Канацеи и Кампителло, а всего можно забронировать места в 300 отелях и пансионах с общим количеством мест за 50 тыс.

Ближайший к долине аэропорт — тот же Marco Polo в Венеции (222 км до Канацеи) либо в Больцано и австрийском Инсбруке. От аэропорта до курорта можно добраться на автобусах компаний Trentino Trasporti и SAD (билеты можно купить в кассе аэропорта или непосредственно в автобусе).

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Кортина д’Ампеццо

Особенность легендарного богемного курорта провинции Беллуно — это солнце! Да-да, это практически самая солнечная долина в Доломитовых Альпах со 120 км горнолыжных трасс, проложенных по окрестным вершинам: для начинающих — Помедес (2345 м), для среднего уровня подготовки — Тофана (3243 м), для профи — вершины Форчелла-Стауниес (2930 м) и Ра-Валлес (2470 м). Тут же — трассы для беговых лыж, ледовый дворец с большим катком, трассы для бобслея, многочисленные трамплины.

Кстати, именно тут можно найти самую настоящую итальянскую dolce vita, наполненную гламурным отдыхом и роскошными магазинами, ресторанами, сувенирными лавками и ночными клубами. Жилье здесь — под стать репутации одного из самых дорогих курортов в северо-итальянских Альпах. Зато, думаем, вы с удовольствием спуститесь с гор, выпьете кофе или потанцуете на вечерней дискотеке в компании мировых знаменитостей, и не только итальянских.

Ближайшие воздушные ворота Кортина д’Ампеццо — Венеция. В самой Кортине единственный междугородний транспорт — автобус. Удобнее всего добираться через расположенные в 30 км от Кортины Доббиако и Калальцо-ди-Кадоре, откуда до аэропорта можно доехать и на поезде. Кроме того, между аэропортом Marco Polo и курортом несколько раз в день курсируют прямые автобусы ATVO. Еще один вариант — трансфер Cortina Express.

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Альта Бадия

В этой долине объединены несколько курортных поселков, связанных между собой современной сетью канатных дорог. Этот живописный край окружен сосновыми лесами и грандиозными горными хребтами. На высотах 1400-2700 метров возведено около десятка отелей и коттеджей.

Развитая спортивная и развлекательная инфраструктура позволяет получить массу приятных ощущений от активного зимнего отдыха. Большинство комфортабельных широких "синих" склонов спускается в поселок Корвара. Пологие снежные полосы отличаются своей протяженностью. Опытных спортсменов ожидают "красные" извилистые участки с перепадом высот до 1000 метров. Отважным горнолыжникам рекомендуется обратить внимание на "черную" скоростную трассу Гран-Риза в районе Ла-Вилла. Ее длина составляет 2 290 метров, а угол наклона равняется 30 градусам.

После спортивных развлечений гости Альта-Бадия могут поплавать в бассейне, отдохнуть в спа-салоне, отправиться в фитнес-зал, посетить один из многочисленных ресторанов. Разнообразит насыщенную программу отдыха боулинг, теннис, ледовый каток, скалолазание, катание на санках.

В Альта-Бадия осуществляются автобусные рейсы из ближайших городов Больцано и Верона.

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Валь Гардена

Еще одна великолепная долина с богатой историей и традициями. Она состоит из нескольких высокогорных поселков, расположенных на высотах от 1236 до 1536 метров — Ортизеи, Санта-Кристина и Сельва Гардена. Все три городка соединены между собой разветвленной сетью подъемников.

Валь Гардена славится качеством лыжных дорог, общая протяженность которых составляет 175 километров. Начинающим спортсменам доступны широкие и пологие "зеленые" спуски. Для профессионалов интерес представляют извилистые и протяженные маршруты с лесными участками, скалами и узкими каньонами. А с вершины горы Чиампином (2254 м) лыжники спускаются по наиболее сложным "черным" скоростным трассам.

Ближайшие международные аэропорты находятся в Больцано и Вероне.

Фото: pixabay.com

Валь ди Фьемме

Легендарная корона горных пиков Латемар венчает одну из наиболее популярных долин итальянских Альп — Валь ди Фьемме. Это крупнейшая концентрация подъемников в мире, где созданы великолепные условия для занятия зимними видами спорта и отдыха. Высота долины составляет 1000 метров над уровнем моря, здесь найдутся 48 км горнолыжных склонов, 200 снежных пушек, ночное катание на лыжах, ночной сноупарк и детский мир. Три четверти маршрутов пролегают через сосновый лес. На Латемар (2842 м) и Белламонте (1400 м) организованы пологие широкие синие участки и несложные "красные" спуски с незначительным перепадом высот. Профессионалам доставит удовольствие протяженная скоростная трасса Олимпия, стартующая с отметки 2 230 метров. В долине есть маршруты для равнинных лыж и прогулок на снегоступах.

К услугам отдыхающих предлагаются крытые спортивные комплексы с бассейнами и игровыми площадками, а также ледовые катки, многочисленные магазины, фитнес-залы, рестораны. Гостей радушно примут уютные гостиничные дома таких лыжных центров, как Кавалезе, Предаццо, Белламонте и Альпе-Чермис.

Добраться до Валь ди Фьемме можно из Вероны и Больцано на специализированных ски-шаттлах.

Фото: pixabay.com

План-де-Коронес (Кронплатц)

Окруженный тремя природными парками, План-де-Коронес — лыжный регион в Южном Тироле. Это горный массив на высотах от 786 до 1 650 метров, возвышающийся между Брунико, Сан-Виджилио и Вальдаорой. Если верить заядлым любителям Альп, это горнолыжная зона №1 в Альто-Адидже. Тут предлагают 119 км ультрасовременных трасс, которые проходят через огромные склоны для широких и тихих спусков. Но берегитесь "черной" пятерки!

С вершины просторного плато горы Кронплатц (2 275 м) веером спускаются "красно-синие" трассы. Широкие пологие безопасные полосы сочетаются со скоростными извилистыми участками, что делает регион привлекательной зоной активного отдыха и для начинающих, и профессиональных лыжников.

Ближайший аэропорт находится в Больцано (75 км), откуда можно доехать в Кронплатц на автобусе. Административный центр — город Брунек.

Фото: pixabay.com

Арабба

В окружении горного массива Селла находится уютная итальянская деревушка Арабба, особенность которой — наличие естественного снежного покрова, свежий морозный воздух, рельефные склоны и живописные пейзажи. Сюда приезжают опытные ценители зимних видов спорта, поскольку именно здесь сосредоточились сложнейшие спуски, заставляющие трепетать сердца даже самых заядлых горнолыжных асов.

Общая протяженность трасс составляет более 40 километров. Разветвленная сеть канатных дорог доставит туристов на желанную высоту от 1636 до 2550 метров. С горных вершин Пунта Рока (3270 м) и Порто Весково (2479 м) спускаются "красные" и "черные" склоны.

Кроме того, тут представлены широкие возможности для занятий экстремальным фрирайдом. Любителей беговых лыж удовлетворят равнинные ухоженные маршруты. Среди активных развлечений предлагаются занятия параглайдингом, катание на снегоходах и пешеходные прогулки по горной местности.

После насыщенного спортивного дня в Араббе рекомендуется ознакомиться с интересными памятниками архитектуры, побродить на развалинах замка и посетить местные музеи. Однако любителям шумных вечеринок здесь будет скучновато.

Добраться из аэропортов Больцано, Милана, Вероны и Тревизо можно на автобусе.

Фото: pixabay.com

Кстати, эксперты подсказали, что из итальянских Альп не принято возвращаться с пустыми руками. Порадуйте друзей и близких уникальными изделиями из дерева, ароматными чаями либо медом из настоящих альпийских трав, шоколадом с лесными ягодами из здешних лесов, граппой, сырами и салями ручной работы. А о настоящем итальянском мороженом, родиной которого является долина Зольдо, придется только рассказывать

Напомним, как лыжник спас сноубордиста от смерти на склоне вулкана Бейкер в США. Мужчина потерял управление во время спуска и оказался заваленным снегом. К счастью Фрэнсис Цубер заметил сноуборд и быстро раскопал человека, попавшего в беду, с помощью лопаты.