17 декабря 2023 года: Даниила и отроков Анания, Азария и Мисаила - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также игнорировать просьбы о помощи.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Даниила и отроков Анания, Азария и Мисаила. Они попали в плен после разрушения храма вавилонским царем Навуходоносором, который приказал научить их халдейской премудрости и воспитать при своем дворе. Но юноши не отверглись от своей веры, продолжали нести покаяние Господу и вели скромный образ жизни, питаясь лишь водой и овощами.

Что нельзя делать 17 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

игнорировать просьбы о помощи;

поддаваться на соблазн вредных привычек;

стричь волосы после обеда.

Народные поверья и приметы:

солнечное утро — к сильным морозам вскоре;

низко летают птицы — ждите дождь или мокрый снег;

дымка над луной — к облачной погоде;

туман сулит дождливый январь;

если сегодня иней, то через неделю будет тепло.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Христодул, Христодула, Юлиания.

Родились в этот день:

1975 год — Милла Йовович, американская актриса (фильмы "Пятый элемент", "Обитель зла" и др.), певица, фотомодель

А также в этот день:

1989 год — на телеканале Fox (США) проходит премьера мультсериала "Симпсоны";

2003 год — в мировой прокат выходит фильм "Властелин колец: Возвращение короля", последний из трилогии, вскоре щедро отмечен "Оскарами".