17 декабря 2023 года: Даниила и отроков Анания, Азария и Мисаила - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также игнорировать просьбы о помощи.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Даниила и отроков Анания, Азария и Мисаила. Они попали в плен после разрушения храма вавилонским царем Навуходоносором, который приказал научить их халдейской премудрости и воспитать при своем дворе. Но юноши не отверглись от своей веры, продолжали нести покаяние Господу и вели скромный образ жизни, питаясь лишь водой и овощами.
Что нельзя делать 17 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- игнорировать просьбы о помощи;
- поддаваться на соблазн вредных привычек;
- стричь волосы после обеда.
Народные поверья и приметы:
- солнечное утро — к сильным морозам вскоре;
- низко летают птицы — ждите дождь или мокрый снег;
- дымка над луной — к облачной погоде;
- туман сулит дождливый январь;
- если сегодня иней, то через неделю будет тепло.
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Христодул, Христодула, Юлиания.
Родились в этот день:
1975 год — Милла Йовович, американская актриса (фильмы "Пятый элемент", "Обитель зла" и др.), певица, фотомодель
А также в этот день:
1989 год — на телеканале Fox (США) проходит премьера мультсериала "Симпсоны";
2003 год — в мировой прокат выходит фильм "Властелин колец: Возвращение короля", последний из трилогии, вскоре щедро отмечен "Оскарами".