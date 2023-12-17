17 грудня 2023 року: Данила і отроків Ананія, Азарія та Мисаїла — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також ігнорувати прохання про допомогу.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Даниїла і отроків Ананія, Азарія та Мисаїла. Вони потрапили в полон після руйнування храму вавилонським царем Навуходоносором, який наказав навчити їх халдейської премудрості і виховати при своєму дворі. Але юнаки не відреклися від своєї віри, продовжували нести покаяння Господу і вели скромний спосіб життя, харчуючись лише водою та овочами.
Що не можна робити 17 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- ігнорувати прохання про допомогу;
- піддаватися на спокусу шкідливих звичок;
- стригти волосся після обіду.
Народні повір'я та прикмети:
- сонячний ранок — до сильних морозів незабаром;
- низько літають птахи — чекайте на дощ або мокрий сніг;
- серпанок над місяцем — до хмарної погоди;
- туман обіцяє дощовий січень;
- якщо сьогодні іній, то через тиждень буде тепло.
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Серафим, Христодул, Христодула, Юліанія.
Народилися в цей день:
1975 рік — Мілла Йовович, американська акторка (фільми "П'ятий елемент", "Обитель зла" та ін.), співачка, фотомодель
А також у цей день:
1989 рік — на телеканалі Fox (США) проходить прем'єра мультсеріалу "Сімпсони";
2003 рік — у світовий прокат виходить фільм "Володар перснів: Повернення короля", останній із трилогії, незабаром щедро відзначений "Оскарами".