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Стиль життя

17 грудня 2023 року: Данила і отроків Ананія, Азарія та Мисаїла — що сьогодні не можна робити

Святий Даниїл і три отроки: Ананій, Азарій і Мисаїл
Фото: Вiкiпедiя | Святий Даниїл і три отроки: Ананій, Азарій і Мисаїл

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також ігнорувати прохання про допомогу.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Даниїла і отроків Ананія, Азарія та Мисаїла. Вони потрапили в полон після руйнування храму вавилонським царем Навуходоносором, який наказав навчити їх халдейської премудрості і виховати при своєму дворі. Але юнаки не відреклися від своєї віри, продовжували нести покаяння Господу і вели скромний спосіб життя, харчуючись лише водою та овочами.

Що не можна робити 17 грудня:

  • їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
  • ігнорувати прохання про допомогу;
  • піддаватися на спокусу шкідливих звичок;
  • стригти волосся після обіду.

Народні повір'я та прикмети:

  • сонячний ранок — до сильних морозів незабаром;
  • низько літають птахи — чекайте на дощ або мокрий сніг;
  • серпанок над місяцем — до хмарної погоди;
  • туман обіцяє дощовий січень;
  • якщо сьогодні іній, то через тиждень буде тепло.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Серафим, Христодул, Христодула, Юліанія.

Народилися в цей день:

1975 рік — Мілла Йовович, американська акторка (фільми "П'ятий елемент", "Обитель зла" та ін.), співачка, фотомодель

А також у цей день:

1989 рік — на телеканалі Fox (США) проходить прем'єра мультсеріалу "Сімпсони";

2003 рік — у світовий прокат виходить фільм "Володар перснів: Повернення короля", останній із трилогії, незабаром щедро відзначений "Оскарами".