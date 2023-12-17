Собираетесь на работу? Удобное и стильное рабочее место можно оборудовать в соседней комнате

По мнению консультантов журнала Vogue, существует множество вариантов сделать домашнее рабочее место уютным и продуктивным.

К работе на дому нас сначала приучила пандемия, а затем бесконечные воздушные тревоги стали нашим обыденным фоном. Именно они не всегда позволяют нам работать в офисе, где обустроены и продуманы все мелочи для организации рабочего пространства. Что поможет вам дома создать стильное рабочее место с продуктивной атмосферой, подсказали эксперты нидерландского журнала Vogue.

Самое главное, что подчеркнули консультанты, — это не гнаться за просто красивой картинкой. Рабочее место должно быть и функциональным, и эргономичным, и уютным. При этом все — от правильной высоты рабочего стола и до полезных настольных аксессуаров — должно приносить вам удовольствие, тогда и дедлайны будут преодолеваться с легкостью.

Настольный органайзер

Этот предмет не является чем-то особенным, однако нет ничего лучше, чем организованное рабочее место. Органайзер должен быть удобен и функционален, тогда любой документ либо инструмент, важный в вашей работе, будет всегда под рукой.

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Освещение

Свет должен быть атмосферным, уверяют консультанты Vogue. Особенно если рабочий день предстоит долгий. Создать такую атмосферу вам поможет настольная лампа, которая, по мнению экспертов издания, должна быть с регулируемой яркостью.

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Офисный стул или кресло

Как же много зависит от удобного, эргономичного офисного кресла или стула, в котором вы спокойно можете просидеть весь рабочий день?! Не говоря уже о том, что важно думать о пользе для позвоночника, шеи, тазобедренного сустава и т.д. Поэтому консультанты советуют выбирать стул или кресло, обеспечивающие правильное положение сидя. Однако это не означает, что он не может быть шикарным.

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Ароматическая свеча

Неожиданно, не правда ли? На самом деле, мы уже писали о том, как важны ароматы в нашей жизни. Поэтому лучше выбирать такую свечу, что она не только украшала ваш рабочий стол, но и согревала, освещала вашу комнату, наполняя ее чудесным ароматом, который позволит сконцентрировать внимание, уберет тревожность и наполнит позитивными эмоциями.

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Наушники

Те, кто оффлайн работал в режиме open space, знают, насколько важны наушники именно с шумоподавлением. А если вы живете на шумной улице или любой звук мешает вам сосредоточиться? Тогда хорошие наушники просто незаменимы. А еще — микс любимой музыки, которая повысить вашу продуктивность и позволит обитать в собственном мире.

Фото: pixabay.com

Планировщик

Как вы думаете, почему в последнее время планировщики и всевозможные дневники стали такими востребованными? Не думаем, как и наши эксперты, что это просто дань моде. Безусловно, все можно записать в ноутбуке, однако занося свои задачи, напоминания, заметки по старинке, ручкой в блокноте, вы физически лучше запоминаете то, о чем думали и что фиксировали. Да и никакой блэкаут вам не помешает быстро восстановить все свои планы.

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Чехол для ноутбука

Возможно, чехол — это не совсем предмет для домашнего рабочего стола. Он больше пригодится в пути, однако если вы хотите лучше сохранить своего помощника от царапин и неожиданностей, присмотритесь к мягкому "защитнику". И желательно стильному — эстетическое наслаждение никто не отменял.

Фото: pexels.com

Напомним, Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский провел экскурсию для журналистов в своем рабочем кабинете в Офисе президента.