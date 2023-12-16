Когда природа помогает счастью: какие ароматы улучшают настроение (фото)

На самом деле связь между запахами, эмоциями и воспоминаниями имеет прочную научную основу. Именно за исследования функционирования обоняния Ричард Аксель и Линда Бак в 2004 году получили Нобелевскую премию по медицине.

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Думаю, вы замечали, как иногда еле уловимый запах моментально возвращает нас в воспоминания, подчас достаточно давние. А знали ли вы, что запах матери — это наше первое воспоминание, которое формируется у плода уже на седьмой неделе беременности. Определенные ароматы способны пробудить улыбку, ощущение счастья, а некоторые вообще помогают обрести момент так называемого чистого покоя. О том, какие нотки и каким образом воздействуют на нас, рассказало итальянское издание Donna moderna.

Специалисты подчеркнули, что ароматы важны не только для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность парфюмом. Очень важно, чтобы и атмосфера в жилом помещении или в вашем офисе была насыщена именно тем запахом, который будет улучшать настроение, создавать душевную ауру, напоминать о родном доме вдалеке от него.

Цветы Средиземноморья

Запах цветов лимона, мандарина, апельсина — аромат, напоминающий тайные южные сады древних городков на побережье, очаровательные бухты, где главными героями дня являются солнце, море и загар. И вот они рядом — благополучие и беззаботность, напоминают эксперты Donna moderna.

Тем, кому приходится долгие часы заниматься умственной работой либо напряженно учиться, лимон помогает концентрации внимания и стимулирует жизненную энергию.

Успокоит состояние тревоги и возбуждения бергамот, который благодаря своему аромату действует на психическую сферу, помогает преодолеть бессонницу и пробуждает в вас внутреннего ребенка.

Горький апельсин поможет успокоить страхи, улучшит эмоциональную нестабильность, вселит уверенность, а вот сладкий его родственник обладает свежим и жизнерадостным ароматом, который стимулирует оптимизм и творческий потенциал.

Грейпфрут заряжает энергией и помогает улучшить настроение, уменьшить стресс и повысить концентрацию.

А вот эфирное масло вербены со свежим цитрусовым ароматом часто используют для снятия тревоги и стресса. Оно помогает придать ощущение энергии и хорошего самочувствия, когда хочется улыбаться и искриться.

Сладость дня

Согласно различным исследованиям, как пишет Donna moderna, аромат ванили помогает бороться с нервным голодом: он успокаивают мозг, помогает расслабиться на глубоком уровне, способствуя выработке серотонина, уменьшает стресс и возбуждение.

Сладкий жасмин способен пробудить ощущение лета, способствует хорошему самочувствию, стимулирует энкефалин, принадлежащий к эндорфинам, повышая тем самым уровень безмятежности.

Если вы любите экзотику, попробуйте франжипани — символ бессмертия, называемый храмовым растением, поскольку именно им украшали древние храмы.

Используемый в качестве эфирного масла пачули часто связывают со снижением стресса и эмоциональным балансом. Его слегка сладковатый аромат успокаивающе действует на общее состояние.

Лилия, известная своим сладким и нежным ароматом, может помочь создать расслабляющую, успокаивающую атмосферу и ощущение общего спокойствия.

А еще вспомните нотки дамасской розы и пиона, абрикоса и персика, белого мускуса, гиацинта, ландыша — все они перенесут вас не только в сладость дня, но и в зеленый цветник успокоения. Для гурманов, любящих погружаться в пахучую пенистую ванну или укутываться теплым одеялом.

Зеленая энергия

Розмарин — природный тоник. Согласно тестам, проведенным в Исследовательском центре мозга, производительности и питания при Университете Нортумбрии (Великобритания), это лекарственное растение действует как усилитель мозга, поскольку способно реактивировать память, стимулировать регенерацию клеток и помогает ускорить когнитивные функции. Поэтому в минуты усталости достаточно потереть веточку розмарина между ладонями и его опьяняющий аромат придаст вам энергии.

Поможет приливу энергии и мята, которая ценна не только как аромат, но и незаменима в некоторых продуктах и напитках.

Эфирное масло шалфея с его травянистым ароматом обладает расслабляющими и успокаивающими свойствами. Одновременно ароматическая свежесть шалфея опьянена теплым сердцем пряностей и ликерной древесины.

А яркие ноты ягод можжевельника, за которыми следует интенсивно нежный свежий кедр или теплота бобов тонка — просто шипучая сила, подчас щекочущая в носу.

Прощай, стресс

Гардения — растение, которым себя традиционно украшают гаитянские женщины. В ботанике известна как флер Декандоль по имени ботаника, изучавшего ее, или тиаре. Всегда воскрешает в памяти атмосферу праздника, поэтому совсем неплохо иметь такой источник аромата непосредственно в доме.

Эфирное масло ветивера имеет древесный аромат, который поможет расслабиться и уменьшить беспокойство. Таким образом, ветивер может оказывать успокаивающее воздействие на настроение.

И наконец лаванда, известная на протяжении нескольких веков. У многих она ассоциируется с Францией и прованскими полями, однако очень популярна по всему миру как успокоительный аромат, помогающий бороться с бессонницей, облегчить мышечную боль в шейном отделе, снимающий чувство беспокойства и тревожности. Аромат лаванды перед сном подарит самую настоящую тишину — тишину вашего сердца.

Почему ароматы влияют на настроение

Использование запахов, в частности в парфюмах, восходит к древним временам, когда человек стремился использовать их для различных целей, таких как ритуальное очищение, молитва и повышение сексуальной привлекательности. Сегодня, как пишут консультанты Donna moderna, духи, например, стали обычным элементом повседневной жизни многих людей — как по эстетическим причинам, так и ради чувственного удовольствия, которое они доставляют.

А еще — это способ выразить свою индивидуальность и стимулировать эмоции. Да-да, поскольку обоняние — одно из самых сильных чувств: неудивительно, что оно способно вызывать воспоминания, эмоции и эмоциональные реакции. Когда мы воспринимаем аромат, рассказывают эксперты издания, пахучие молекулы попадают в нашу обонятельную систему, стимулируя рецепторы, которые передают сигналы в мозг, в том числе в область, отвечающую за эмоции. Эта связь между запахом и эмоциями делает парфюмы способными влиять на наше настроение.

На физиологическом уровне молекулы аромата вдыхаются и транспортируются к обонятельному эпителию, расположенному в верхней части носовых полостей. Здесь клетки обонятельных рецепторов обнаруживают пахучие молекулы и посылают сигналы в мозг через обонятельный нерв. Мозг получает эти сигналы и обрабатывает их в области, известной как обонятельная луковица, которая участвует в кодировании и обработке запахов. Отсюда эта информация передается в другие части мозга, такие как миндалевидное тело и гиппокамп, отвечающие за эмоции и память.

На самом деле связь между запахами, эмоциями и воспоминаниями имеет прочную научную основу. Именно за исследования функционирования обоняния Ричард Аксель и Линда Бак в 2004 году получили Нобелевскую премию по медицине. Их работа помогла объяснить, как мы воспринимаем разные запахи и как эти запахи могут вызывать определенные эмоции, а также воспоминания.

И наоборот, запах, связанный с негативным опытом, может вызвать противоположные эмоциональные реакции. Эта связь может произойти за доли секунды и без какого-либо осознания с нашей стороны.

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