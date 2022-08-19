Принц Чарльз выпустил туалетную воду по $180 за флакон

Часть денег от продажи парфюма будут уходить благотворительному фонду, основанному принцем Уэльским.

Будущий король Великобритании принц Чарльз, известный садовод и любитель природы, выпустил аромат под названием Highgrove Bouquet. На создание парфюма наследника престола вдохновили его сады в поместье Хайгроув, а реализовать идею помог британский парфюмерный бренд Penhaligon, пишет Peoplе.

"Это время, когда воздух наполняется запахом цветущей серебристой липы, а сады Хайгроув полны ее ветвей с их цветущими, воодушевляющими цветочными нотами. Чистый, уверенный всплеск теплой энергии открывает танец яркими нотами лаванды и герани. Когда появляются цветочные, пудровые ноты, кажется, что воздух наполняется пеленой нежных желтых цветов, а мимоза и тубероза придают долголетие и глубину, солнечную бурю богатого наслаждения. Спокойная, успокаивающая база представляет собой смесь элегантности и изысканности кедрового дерева и фиалкового дерева. Аромат имеет верхние ноты герани, лаванды и гиацинта, округленные плакучим лаймом, туберозой, кедровым деревом, слиянием ириса и мускуса", – говорится в описании аромата.

Флакон духов стоит $180, при этом 10% выручки идет в пользу The Prince's Foundation, благотворительной организации королевского наследника, которая предлагает разнообразные образовательные и обучающие программы для всех возрастов и слоев общества, от традиционных искусств и ремесел до архитектуры и дизайна, науки, машиностроения, садоводства.

Фото: Highgrove Gardens

В прошлом году принц Чарльз рассказал о своей страсти к садоводству в радиошоу BBC "Поэт-лауреат ушел в свой сарай".

"У нас с сестрой был небольшой огород. Мы здорово повеселились, безуспешно пытаясь выращивать помидоры и тому подобное".

Королевским отпрыскам помогал "замечательный" главный садовник лондонской резиденции королевы Елизаветы по имени мистер Натбим.

"Он был великолепен и немного помог нам, моей сестре и мне, с небольшим садом, который у нас был", – вспоминал принц Чарльз.

Любовь к садоводству первенец королевы сохранил на всю жизнь. Он десятилетиями был защитником окружающей среды и превратил поместье королевы Сандрингем в "полностью органическое предприятие".

Что касается садов Хайгроув, то принц Уэльский усердно создавал их в течение 40 лет, чтобы "радовать глаз и находиться в гармонии с природой". Начиная с 1980-х годов Чарльз стал регулярно приглашать группы, школы и благотворительные организации для посещения садов.

[ + – ] Сады в поместье Хайгроув – гордость принца Чарльза

"Одна из моих самых больших радостей – видеть удовольствие, которое сад может доставить многим посетителям, и что каждый, кажется, находит в нем что-то особенное для себя", – сказал он.

Изюминкой сада принца Чарльза является домик на дереве, построенный для принца Уильяма и принца Гарри в честь седьмого дня рождения Уильяма в 1989 году. В детстве Уильям сказал проектировщику домиков на дереве Вилли Бертраму, что хочет, чтобы он был как можно выше, чтобы он мог убежать от всех.

"И мне нужна веревочная лестница, которую я могу поднять, чтобы никто не мог добраться до меня", – говорил первенец принца Чарльза.

В 2015 году домик отремонтировали, чтобы внуки принца Чарльза, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, могли там играть.

Напомним, принц Чарльз оказался вовлечен в очередной скандал. Наследник престола якобы взял на нужды своего благотворительного фонда миллион фунтов стерлингов от семьи Усамы бен Ладена, обвиняемого в организации терактов 11 сентября 2001 года.