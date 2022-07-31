Королевский скандал: принц Чарльз принимал деньги от братьев Усамы бен Ладена, — СМИ

Сообщается, что сводные братья убитого лидера Аль-Каиды перечислили на счет Благотворительного фонда принца Уэльского 1 млн фунтов стерлингов.

Принц Чарльз оказался вовлечен в очередной скандал. В этот раз британское издание The Sun сообщает, что наследник престола якобы взял на нужды своего благотворительного фонда 1 миллион фунтов стерлингов от семьи Усамы бен Ладена, обвиняемого в организации терактов 11 сентября 2001 года.

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По версии обозревателей, 73-летний принц Чарльз получил деньги от Бакра и Шафика бин Ладенов — сводных братьев убитого лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена. Сообщается, что они якобы заключили сделку во время частной встречи 30 октября 2013 года.

Советники принца призывали отказаться от средств родственников террориста, поскольку это в будущем могло бы нанести катастрофический удар по репутации наследника. Они предупредили принца, что его имидж будет запятнан, если его имя будет фигурировать в одном предложении с бен Ладеном. Однако принц оставил пожертвования на банковских счетах Благотворительного фонда принца Уэльского (PWCF).

Один из членов попечительского совета умолял принца вернуть деньги, но не был услышан — средства были перечислены на счет в швейцарском банке Coutts.

"Член высшего эшелона британского истеблишмента решил стать посредником в сделке с именем и семьей, которые не только вызывают тревогу, но и ужас во всем мире… Зачем вам это делать?" — спрашивали у принца Чарльза.

Тем не менее председатель PWCF Ян Чешир заявил, что пожертвование было полностью одобрено пятью попечителями фонда в то время. А сам принц после обеда с Бакром, который состоялся спустя две недели после теракта в Нью-Йорке, якобы сказал, что возвращать деньги было бы слишком постыдно.

Ранее сообщалось, что 73-летний принц Чарльз готовится к приему королевского трона Великобритании. По информации Mirror, королева Елизавета переложила ряд обязанностей на принца Уэльского, который занимает первое место в очереди на королевский престол.

Принц Уэльский со своей супругой 22 июня отправились в первый в истории королевский тур в Руанду. Супруги стали первыми членами королевской семьи, посетившие Руанду за 70 лет правления Елизаветы II.