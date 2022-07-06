Принц Чарльз готовится занять место королевы Елизаветы II

В последнее время королева все чаще пропускает важные события из-за состояния здоровья.

73-летний принц Чарльз готовится к приёму королевского трона Великобритании. Об этом пишет Mirror.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Как известно, накануне принц Уэльский получил еще больше обязанностей своей матери, королевы Елизаветы Второй. 96-летняя монарх сложила ряд обязанностей, изложенных в отчете о Суверенном гранте.

Это впервые за более чем десятилетие, когда королева отдает такую часть полномочий.

[ + – ] Принц Чарльз занимает первое место в очереди на королевский престол Фото: Getty Images

Принц Чарльз занимает первое место в очереди на королевский престол. Однако, как известно, у королевы Елизаветы есть свое видение будущего монархии в Великобритании. Королева считает, что ее внук, 40-летний принц Уильям должен стать королем, а его жена Кейт Миддлтон сыграет немаловажную роль возле мужа.

96-летняя Елизавета все чаще пропускает важные события из-за состояния своего здоровья и проблем с мобильностью. В начале 2022 принц Чарльз впервые открывал заседание парламента без своей королевской матери.

[ + – ] Принц Чарльз Фото: Getty Images

Напомним, 73-летний принц Чарльз вместе с супругой Камиллой Паркер-Боулз впервые отправились в Руанду.

Также Фокус писал о встрече принца Чарльза с детьми сына Гарри после продолжительного перерыва. Будущий король Великобритании был очень эмоционален во время знакомства с внучкой Лилибет.