Принц Чарльз был эмоциональным во время встречи со своими внуками Арчи и Лилибет

Вместе с Камиллой Паркер-Боулз будущий король Великобритании был рад провести время с семьей принца Гарри.

В этом месяце герцоги Сассекские впервые за долгое время посетили Великобританию, чтобы присоединиться к королевской семье во время празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II. Событие обсуждали за много недель до. Британские СМИ надеялись узнать подробности знакомства Ее Величества с малышкой Лилибет — дочерью принца Гарри и Меган Маркл, которая впервые увидела свою знаменитую прабабушку. Однако во Дворце воздержались от подробных комментариев этого события. Тем не менее удалось узнать о другой, не менее трогательной и эмоциональной встрече — знакомстве принца Чарльза со своей годовалой внучкой Лилибет и долгожданных объятиях с трехлетним внуком Арчи.

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Как пишет Hellomagazine, наследник британского престола был очень взволнован. По словам высокопоставленного королевского источника, встреча с Арчи и Лилибет была "очень эмоциональной". Принц Чарльз и его супруга, Камилла Паркер-Боулз были рады провести время с принцем Гарри, его женой Меган и их двумя детьми.

"Было здорово увидеть их. Было замечательно снова видеть их в Британии. Принц и герцогиня были в восторге от их встречи. Принц, конечно же, некоторое время не видел своего внука Арчи, поэтому было очень, очень, очень рад провести с ним некоторое время. Он также никогда не встречался с Лили, своей внучкой, поэтому встреча с ней была очень эмоциональной, очень, очень замечательной вещью", — цитирует издание королевский источник.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отправились в Великобританию в начале июля. Они остановили в Frogmore Cottage, где отпраздновали первый день рождения своей дочки, Лилибет. Пара почти не появлялась на публике. Их удалось сфотографировать "за кулисами" балкона Букингемского дворца во время просмотра парада в первый день праздника, а также они посетили юбилейную службу благодарения в соборе Святого Павла.

Они не появлялись с другими членами королевской семьи на балконе Букингемского дворца, поскольку там позволили присутствовать только тем высокопоставленным особам, кто выполняет официальные обязанности от имени королевы. Фокус ранее писал, что пара вернула в США, не дожидаясь финала праздника. Принц Гарри был опечален тем, что королева не уделила достаточно времени его семье.