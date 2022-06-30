Принц Чарльз був емоційним під час зустрічі зі своїми онуками Арчі та Лілібет

Разом із Каміллою Паркер-Боулз майбутній король Великої Британії був радий провести час із сім'єю принца Гаррі.

Цього місяця герцоги Сассекські вперше за довгий час відвідали Велику Британію, щоб приєднатися до королівської родини під час святкування Платинового ювілею правління Єлизавети II. Подія обговорювали багато тижнів до. Британські ЗМІ сподівалися дізнатися подробиці знайомства Її Величності з малечею Лілібет — дочкою принца Гаррі та Меган Маркл, яка вперше побачила свою знамениту прабабусю. Однак у Палаці утрималися від детальних коментарів цієї події. Проте вдалося дізнатися про іншу, не менш зворушливу й емоційну зустріч — знайомство принца Чарльза зі своєю однорічною онукою Лілібет і довгоочікувані обійми з трирічним онуком Арчі.

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Як пише Hellomagazine, спадкоємець британського престолу був дуже схвильований. За словами високопоставленого королівського джерела, зустріч з Арчі та Лілібет була "дуже емоційною". Принц Чарльз та його дружина Камілла Паркер-Боулз були раді провести час із принцом Гаррі, його дружиною Меган та їхніми двома дітьми.

"Було чудово побачити їх. Було чудово знову бачити їх у Британії. Принц і герцогиня були в захваті від їхньої зустрічі. Принц, звичайно ж, деякий час не бачив свого онука Арчі, тому був дуже, дуже, дуже радий провести з ним деякий час Він також ніколи не зустрічався з Лілі, своєю онукою, тому зустріч із нею була дуже емоційною, дуже, дуже чудовою річчю", — цитує видання королівське джерело.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл вирушили до Великої Британії на початку липня. Вони зупинилися у Frogmore Cottage, де відсвяткували перший день народження своєї доньки, Лілібет. Пара майже не з'являлася на публіці. Їх вдалося сфотографувати "за лаштунками" балкону Букінгемського палацу під час перегляду параду в перший день свята, а також вони відвідали ювілейну службу подяки у соборі Святого Павла.

Вони не з'являлися з іншими членами королівської родини на балконі Букінгемського палацу, оскільки там дозволили бути присутнім лише тим високопоставленим особам, які виконують офіційні обов'язки від імені королеви. Фокус раніше писав, що пара повернула до США, не чекаючи на фінал свята. Принц Гаррі був засмучений тим, що королева не приділила достатньо часу його сім'ї.