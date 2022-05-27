Королева Елизавета считает Кейт Миддлтон особенной и готовит ей важную роль

Британский монарх готовит особую роль для герцогини Кембриджской.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Королева Великобритании Елизавета Вторая, которая в этом году празднует свой Платиновый юбилей на троне, особенно относится к жене своего старшего внука Уильяма. Об этом пишет Vanity Fair.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Королевский эксперт и личный биограф матери Уильяма, погибшей в автокатастрофе принцессы Дианы, Эндрю Мортон рассказал об особых трепетных отношениях между британским монархом и герцогиней Кембриджской. Многие не понимают специфику их отношения друг к другу, однако королевский биограф попытался объяснить особенность этих отношений.

В частности, Эндрю Мортон рассказал, что королева Елизавета имеет собственные планы на будущего монарха Великобритании. Несмотря на то, что первым в очереди на престол сейчас стоит сын Елизаветы принц Чарльз, она считает, что отец Уильяма станет лишь "промежуточным" королем и будет править очень короткий период. После этого принц Чарльз должен передать корону своему старшему сыну, который вместе с женой и матерью своих детей станет лицом британской монархии.

[ + – ] Королева Елизавета готовит особую роль для Кейт Миддлтон Фото: The Royal Family

Также королева считает, что 40-летняя Кембриджская герцогиня станет определенным серым кардиналом рядом с королем Уильямом. В свое время покойный муж Елизаветы принц Филипп выполнял такую функцию. Он всегда оставался в тени своей публичной жены-королевы, но делал много важных дел для королевского двора и Британии.

Покойный Филипп в свое время называл Кейт Миддлтон "клеем, склеивающим семью Виндзор", ведь у них были также особые отношения.

"Королева с самого начала была очарована любовью Кейт к Уильяму: она видела, что ее чувства и забота о нем идут от всей души. Кроме того, она до сих пор прилагает личные усилия, чтобы отношения пары были счастливыми. Она помнит о своей ошибке с Чарльзом и Дианой, поэтому никогда не игнорировала кризисные периоды в браке внука и его жены", — признался королевский эксперт, имея в виду историю с неудачным браком сына королевы с принцессой Дианой, которой он изменял с нынешней женой Камиллой Паркер-Боулз и не скрывал этого.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям в браке более 10 лет Фото: Getty Images

Также, по словам Эндрю Мортона, в день свадьбы внука и Кейт Миддлтон королева Елизавета буквально прыгала и хлопала в ладони от счастья. По словам эксперта, брак Уильяма стал для нее "первым счастливым моментом" после трагических десятилетий с разводами детей и автомобильной катастрофой принцессы Дианы в 1997 году в Париже.

"Королева отнюдь не наивна и прекрасно понимает, что принц Чарльз станет, как когда-то король Эдуард VII, свидетелем ухода одной эпохи и начала новой эры. Ее Величество уверено, что основное бремя ответственности ляжет на принца Уильяма и Кейт Миддлтон. И она чувствует, что может положиться на нее", — добавил Эндрю Мортон.

[ + – ] Герцоги Кембриджские воспитывают троих детей Фото: Getty Images

Тем временем с меньшим внуком, принцем Гарри, дела сложились не так радостно, как с Уильямом. Он переехал вместе с супругой Меган Маркл и детьми в США, отказавшись от королевских титулов и обязанностей. В июне 2022 герцоги Сассекские впервые вместе с двумя детьми посетят Великобританию в рамках празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы.

Отметим, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году. От их союза подрастают трое детей Шарлотта, Луи и Джордж. Королевские правнуки воспитываются в довольно сдержанных условиях, ведь родители хотят вырастить своих детей настоящими людьми.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют отказаться от королевских титулов, чтобы в корне изменить отношение к современной монархии.

Также Фокус писал об истории счастливого брака и любви герцогов Кембриджских. Кейт Миддлтон и принц Уильям через 11 лет совместной жизни не потеряли теплые чувства друг к другу и, по некоторым слухам, планируют еще одного, четвертого, ребенка.