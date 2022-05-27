Королева Єлизавета вважає Кейт Міддлтон особливою та готує їй важливу роль

Британський монарх готує особливу роль для герцогині Кембриджської.

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Королева Великобританії Єлизавета Друга, яка цього року святкує свій Платиновий ювілей на троні, по-особливому ставиться до дружини свого старшого онука Вільяма. Про це пише Vanity Fair.

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Королівський експерт та особистий біограф матері Вільяма, загиблої в автокатастрофі принцеси Діани, Ендрю Мортон розповів про особливі трепетні стосунки між британським монархом та герцогинею Кембриджською. Багато хто не розуміє специфіки їхнього ставлення одне до одного, проте королівський біограф спробував пояснити особливість цих стосунків.

Зокрема Ендрю Мортон розповів, що королева Єлизавета має власні плани на майбутнього монарха Великобританії. Попри те, що першим у черзі на престол наразі є син Єлизавети принц Чарльз, вона вважає, що батько Вільяма стане лише "проміжним" королем і правитиме дуже короткий період. Після цього принц Чарльз повинен передати корону своєму старшому синові, який разом із своєю дружиною та матір'ю дітей стане обличчям британської монархії.

[ + – ] Королева Єлизавета готує особливу роль для Кейт Міддлтон Фото: The Royal Family

Також королева вважає, що 40-річна герцогиня Кембриджська стане певним сірим кардиналом поруч із королем Вільямом. Свого часу покійний чоловік Єлизавети принц Філіп виконував таку функцію. Він завжди залишався у тіні своєї публічної дружини-королеви, проте робив багато важливих справ для королівського двору та Британії.

Покійний Філіп свого часу називав Кейт Міддлтон "клеєм, який склеює сім'ю Віндзор", адже в них були також особливі стосунки.

"Королева від самого початку була зачарована любов'ю Кейт до Вільяма: вона бачила, що її почуття та турбота про нього йдуть від щирого серця. Крім того, вона досі докладає особистих зусиль, щоб стосунки пари були щасливими. Вона пам'ятає про свою помилку з Чарльзом та Діаною, тому ніколи не ігнорувала кризові періоди у шлюбі онука та його дружини", — зізнався королівський експерт, маючи на увазі історію з невдалим шлюбом сина королеви з принцесою Діаною, якій він зраджував з теперішньою дружиною Каміллою та не приховував цього.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям у шлюбі понад 10 років Фото: Getty Images

Також, за словами Ендрю Мортона, у день весілля онука та Кейт Міддлтон королева Єлизавета буквально стрибала та плескала в долоні від щастя. За словами експерта, шлюб Вільяма став для неї "першим щасливим моментом" після трагічних десятиліть із розлученнями дітей та автомобільною катастрофою принцеси Діани у 1997 році у Парижі.

"Королева аж ніяк не наївна і чудово розуміє, що принц Чарльз стане, як колись король Едуард VII, свідком відходу однієї епохи та початку нової ери. Її Величність впевнена, що основний тягар відповідальності ляже на принца Вільяма та Кейт Міддлтон. І вона відчуває, що може покластися на неї", — додав Ендрю Мортон.

[ + – ] Герцоги Кембриджські виховують трьох дітей Фото: Getty Images

Тим часом з меншим онуком, принцом Гаррі справи склалися не так радісно, як із Вільямом. Він переїхав разом з дружиною Меган Маркл та дітьми до США, відмовившись від королівських титулів та обов'язків. У червні 2022 герцоги Сассекські вперше разом з двома дітьми відвідають Великобританію у межах святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети.

Зазначимо, що Кейт Міддлтон та принц Вільям одружилися у 2011 році. Від їхнього союзу підростають троє дітей — Шарлотта, Луї та Джордж. Королівські правнуки виховуються у доволі стриманих умовах, адже батьки хочуть виростити своїх дітей справжніми людьми.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям планують відмовитися від королівських титулів, аби в корені змінити ставлення до сучасної монархії.

Також Фокус писав про історію щасливого шлюбу та кохання герцогів Кембриджських. Кейт Міддлтон та принц Вільям через 11 років спільного життя не втратили теплих почуттів одне до одного та, за деякими чутками, планують ще одну, четверту, дитину.