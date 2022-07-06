Принц Чарльз готується посісти місце королеви Єлизавети ІІ

Останнім часом королева все частіше пропускає важливі події через стан свого здоров'я.

73-річний принц Чарльз готується до прийому королівського трону Великобританії. Про це пише Mirror.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як відомо, напередодні принц Вельський отримав ще більше обов'язків від своєї матері, королеви Єлизавети Другої. 96-річна монархиня склала низку обов'язків, викладених у звіті про Суверенний грант.

Це вперше за понад десятиліття, коли королева складає таку частину повноважень.

[ + – ] Принц Чарльз посідає перше місце в черзі на королівський престол Фото: Getty Images

Наразі принц Чарльз посідає перше місце в черзі на королівський престол. Проте, як відомо, королева Єлизавета має своє бачення майбутнього монархії у Великобританії. Монархиня вважає, що її онук, принц Вільям повинен стати королем, а його дружина Кейт Міддлтон відіграє важливу роль біля чоловіка.

96-річна Єлизавета все частіше пропускає важливі події через стан свого здоров'я та проблеми з мобільністю. На початку 2022 принц Чарльз вперше відкривав засідання парламенту без своєї королівської матері.

[ + – ] Принц Чарльз Фото: Getty Images

Нагадаємо, 73-річний принц Чарльз разом з дружиною Каміллою Паркер-Боулз вперше вирушили в Руанду.

Також Фокус писав про зустріч принца Чарльза з дітьми сина Гаррі після тривалої перерви. Майбутній король Великобританії був дуже емоційним під час знайомства з онукою Лілібет.