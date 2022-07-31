Королівський скандал: принц Чарльз брав гроші від братів Усами бен Ладена, — ЗМІ

Повідомляється, що зведені брати вбитого лідера Аль-Каїди перерахували на рахунок Благодійного фонду принца Уельського 1 млн. фунтів стерлінгів.

Принц Чарльз виявився залученим до чергового скандалу. Цього разу британське видання The Sun повідомляє, що спадкоємець престолу нібито взяв на потреби свого благодійного фонду 1 мільйон фунтів стерлінгів від сім'ї Усами бен Ладена, якого звинувачують в організації терактів 11 вересня 2001 року.

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За версією оглядачів, 73-річний принц Чарльз отримав гроші від Бакра та Шафіка бен Ладенів — зведених братів убитого лідера Аль-Каїди Усами бен Ладена. Повідомляється, що вони нібито уклали угоду під час приватної зустрічі 30 жовтня 2013 року.

Радники принца закликали відмовитися від коштів родичів терориста, оскільки це в майбутньому могло б завдати катастрофічного удару по репутації спадкоємця. Вони попередили принца, що його імідж буде заплямований, якщо його ім'я фігуруватиме в одному реченні з бен Ладеном. Проте принц залишив пожертвування на банківських рахунках Благодійного фонду принца Уельського (PWCF).

Один із членів опікунської ради благав принца повернути гроші, але не був почутий — кошти були перераховані на рахунок у швейцарському банку Coutts.

"Член вищого ешелону британського істеблішменту вирішив стати посередником в угоді з ім'ям та сім'єю, які не тільки викликають тривогу, а й жах у всьому світі... Навіщо вам це робити?" — питали принца Чарльза.

Проте голова PWCF Ян Чешир заявив, що пожертву було повністю схвалено п'ятьма піклувальниками фонду на той час. А сам принц після обіду з Бакром, який відбувся через два тижні після теракту в Нью-Йорку, нібито сказав, що повертати гроші було б надто ганебно.

Раніше повідомлялося, що 73-річний принц Чарльз готується до прийому королівського трону Великобританії. За інформацією Mirror, королева Єлизавета переклала низку обов'язків на принца Уельського, який посідає перше місце у черзі на королівський престол.

Принц Уельський зі своєю дружиною 22 червня вирушили до першого в історії королівського туру в Руанду. Подружжя стало першими членами королівської сім'ї, які відвідали Руанду за 70 років правління Єлизавети II.